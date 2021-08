Samboeren flyttet ut – så kom spørsmålet som snudde situasjonen

Midt i bruddet med samboeren ble Guri Melby (V) satt i et dilemma.

Daværende Venstre-leder, Trine Skei Grande, fortalte Melby at hun ville gå av som leder dersom Melby sa ja til å bli kunnskapsminister.

Melby, som allerede opplevde å ha lite tid til barna sine, fryktet at ministerposten ville spise enda mer av tiden med sønnene Eiliv og Lavrans.

– Jeg og samboeren min hadde bestemt oss for å flytte fra hverandre, forteller Melby til TV 2.

Flyttet sammen igjen

Dermed valgte Guri Melby å spørre samboeren Thomas, som da hadde flyttet ut, om han kunne flytte hjem igjen. Det sa han ja til.

– Jeg har lyst til å være med ungene mine i tillegg til å gjøre en god jobb. Så jeg sa til han at hvis jeg skulle gjøre det her, så må vi bo sammen.

Senere ble hun også partileder for Venstre, og samboeren har fått stadig flere oppgaver på hjemmebane, avslører Melby. Han har likevel støttet henne i valget om å bli partileder.

– Han er også medlem i Venstre, så han ville at jeg skulle bli leder. Han står ikke så mye på stand, men han sørger for at jeg kan gjøre jobben min.

Åpen om samboerskapet

Men om samboerskapet er synonymt med et kjærlighetsforhold, er ikke sikkert – for om han blir boende har de ikke tatt stilling til enda.

– Hvis dere taper valget, flytter han ut igjen da?

– Den samtalen har vi ikke tatt enda, så det får vi bare se, sier Melby.