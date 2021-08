– Jeg ble veldig redd

En mann i 20-årene er alvorlig skadd etter han ble skutt på Brynseng i Oslo. Monica Govenius sier at hun hørte lyden av skuddene.

Politiet jakter fremdeles en eller flere gjerningspersoner, etter at en mann i 20-årene ble skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo, mandag kveld.

Monica Govenius hadde nettopp tatt T-banelinje 4 til Brynseng, da hun hørte to skudd.

– Jeg hørte skuddene, og plutselig så kom det mange ungdommer løpende over skinnegangen ved T-banen.

Hun forteller videre at flere av ungdommene løp over skinnegangene og tok banen på motsatt side fra der hun selv satt, og at tre av ungdommene satte seg i samme vogn som henne selv.

– Jeg ble redd, alle ble det. Vi var redde alle sammen forteller hun videre.

– Synes det tok lang tid

Govenius forteller at det tok over ti minutter fra hun hørte skuddene til politiet først kom frem til stedet.

– Det synes jeg tok veldig lang tid, sier Govenius.

Hun mener det hørtes ut som om skuddene ble avfyrt på en åpen plass rett ved T-banestasjonen.

Sporveien opplyser at ingen tog kjøres forbi Brynseng stasjon på grunn av skyteepisoden.

Én anholdt

Politiet bekreftet mandag til TV 2 at én person er anholdt.

– Våre foreløpige opplysninger tilsier at det trolig er fire eller fem personer involvert, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiets innsatsleder Bryan Skotnes sier til TV 2 at den skadde mannen i 20-årene er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Politiet skriver på Twitter at de ikke har grunn til å tro at noen andre personer er i fare.