Fryktløs Haaland før superduell: – Han er den beste midtstopperen

Se pressekonferansen i videovinduet øverst!

– Jeg frykter egentlig ikke noen, sier Erling Braut Haaland.

Dortmunds norske superspiss møter Nederland og Liverpool-stjernen Virgil van Dijk i VM-kvalifiseringen på Ullevaal onsdag kveld.

– Jeg synes han er den beste midtstopperen. Jeg tror ganske mange andre i rommet er enig med meg i det. Han er rask, sterk og «grævla» smart, og det er tre viktige ting du må ha. Jeg har spilt mot ham to ganger, sier Haaland.

– Jeg har sagt at han er den beste jeg har møtt. Han er en god spiller, så vi må prøve å få spilt rundt ham, sier Haaland.

Daværende RB Salzburg-spiss Haaland møtte van Dijk to ganger høsten 2019. Jærbuen mener det er mye han er blitt bedre på siden den gang.

FORRIGE MØTE: Erling Braut Haaland (til høyre) møtte Virgil van Dijk (til venstre) to ganger høsten 2019. I bakgrunnen er Joe Gomez. Foto: Jasmin Walter / BILDBYRÅN

– Jeg utviklet meg på å score mål, selv om jeg scoret mye i Salzburg også. Jeg er blitt større, raskere, smartere og en bedre avslutter, men jeg har mye å gå på, og det er bra, for da kan jeg bli mye bedre. Det har han (van Dijk) også. Folk er stadig i utvikling. Det er et Nederland-lag med fullt av andre stjerner, men han er den beste der. Jeg gleder meg til å møte ham, men det er fortsatt kjip at han spiller, er du med? sier Haaland med et smil.

Van Dijk er inne i sin første landslagstropp etter den alvorlige kneskaden i oktober i fjor. Han har spilt Liverpools tre kamper så langt denne sesongen.

– Jeg tror ikke det spiller særlig rolle hvem motstanderen er i det rette øyeblikket i den riktige fasen, så vi snakker ikke så mye om van Dijk. Jeg har ikke nevnt van Dijk noe særlig, i hvert fall, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Haaland spår at Nederland kommer til å ha stor ballbesittelse onsdag kveld.

– Vi må spille en toppkamp, forsvare oss godt, skape sjanser og holde på ballen. Det er viktig på dette nivået, sier Haaland.

Onsdag kl. 20.00: Se Norge mot Nederland på TV 2 og TV 2 Play.