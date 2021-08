Christer Falck skal endre livsstil på TV - får hjelp av skilegende

Programleder, plateprodusent og forfatter Christer Falck har innsett at det er på tide å endre livsstil.

– Nå har jeg cirka gått opp ett kilo hvert år siden jeg var med på Robinson i 99. Jeg tror ikke at det kommer til å stoppe heller, fordi jeg gjør ingenting for å stoppe det. Så da må man kanskje bli med på noe større for å bremse den syke fettutviklingen, sier Falck til God kveld Norge.

Derfor har han sagt ja til å være med på det nye Discovery-konseptet «16 Weeks of Hell», hvor seks kjendiser skal ta et skikkelig krafttak for å få et sunnere og lettere liv.

ROBINSON: Det er noen kilo siden Falck ledet realityprogrammet. Foto: Tor Richardsen

Motivasjonen blir et problem

De skal starte dagen med powerwalk, spise maks 1600 kalorier, og dra på treningssenter seks ganger i uken.

– Turen om morgenen burde gå bra, for jeg er ute med bikkja uansett. Men når kvelden kommer pleier jeg å trøkke i meg sjokolade og se på serier. Så får vi se om jeg klarer å motivere meg til å gå på helsestudio i stedet. Det er det jeg vil slite mest med, sier Falck.

Programmet er ikke konkurransedrevet, og deltagerne skal lage sin egen mat, stort sett trene selv og møte alle livets fristelser og hindringer på egen hånd i dette 16 ukers programmet.

De andre kjendisene som skal delta er Sandeep Singh, Håvard Lilleheie, Jørn Hoel, Agnete «Agnetesh» Husebye og Trine Lise Olsen.

Slik kan én dag se ut i dietten: 08:00 - Frokost - Ingefærshot + multivitamin + proteindrikk 12:00 - Lunsj - Kylling med fiberpasta 14:00 - Proteindrikk 16:00 - Mellommåltid - 250 g Kesella Lett/kvarg 18:00 - Proteindrikk 20:00 - Middag - Kylling med fiberpasta

Får hjelp av Johnsrud Sundby

Til å hjelpe dem underveis har dem klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm og tidligere langrennsløper Martin Johnsrud Sundby.

– Det er ikke bare bare å komme seg over dørstokkmila. Jeg skal coache og være mental støtte for disse menneskene som skal inn i et ganske røft treningsopplegg. For det blir røft, og det blir kanskje enda røffere for dem enn hva jeg ser for meg, forteller Johnsrud Sundby.

Han påpeker at de vanlige livene fortsetter som før, og at det er ekstra vanskelig.

– Dette er seks mennesker som skal leve som normalt. De skal på jobb, de har sine vanlige oppgaver, familien er der. De skal implementere treninga i det livet, og det å få tid til den kommer til å bli vanvittig utfordrende, sier skilegenden.

Sundby kommer fra et liv som toppidrettsutøver, men selv for han kan det være vanskelig å komme seg ut.

– Jeg lever av å trene, og våkner selv opp uten motivasjon til å gjøre jobben. Når disse som overhode ikke avhengig av trening i hverdagen skal inn i dette treningsregimet så handler det om å komme seg over dørstokkmila. Det er så krevende i starten, sier Johnsrud Sundby.

RUTINERT: Martin Johnsrud Sundby kan ett og annet om trening. Foto: Terje Pedersen

Christer Falck er veldig fornøyd med å ha han der.

– Jeg har fått meg verdens beste personlige trener i Martin Johnsrud Sundby, i tillegg til ernæringseksperter, det er ikke vanskelig å si ja når man får et slikt apparat rundt seg, sier han.

Skal trene sammen

Falck og noen av de andre deltagerne har allerede planlagt å hjelpe hverandre på veien.

– Jeg har en sønn som har sagt at han skal trene med meg. I tillegg så bor jeg, Jørn Hoel og Sandeep Singh nærme hverandre. Så vi skal hjelpe hverandre, og kanskje dra sammen å trene. Men nå liker jeg ikke tanken på trening i det hele tatt.

Den tidligere Robinson-programlederen er ikke med for å forlenge tiden her på jorden, men ønsker bare en friskere kropp.

– Jeg har ikke noe mål om å leve så lenge. Men det handler nok generelt om å få mer energi, sove bedre, det er ingen ulemper ved å ha en sunn kropp. Det har jeg på ingen måte nå.

– Jeg har operert meniskene i knærne tre ganger, og jeg har operert ryggen for prolaps. Det hadde vært deilig å få de musklene som skal til rundt de leddene som gjør at ting går litt smoothere, forklarer Falck.