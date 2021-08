Carlsen raste etter maraton-parti

Tirsdag fra kl. 16.30: Se første kvartfinale på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

30-åringens siste parti ble av det svært lange slaget mot Jan-Krzysztof Duda. Polakken gjorde en stor tabbe midtveis i partiet.

Den ledet til at Carlsen, ifølge sjakkcomputerens beregninger, lå an til en knusende seier.

I sluttspillet endte Carlsen opp med to bønder og én dronning mot én dronning. Ekspertene forklarte at stillingen i teorien var remis, men at det skulle svært godt spill fra Duda til.

Raste

Carlsen forsøkte forgjeves å dra i land seieren. Etter 124 trekk endte partiet i remis etter samme stilling tre ganger.

Carlsen var rasende. Han hadde en voldsom reaksjon da han innså at partiet var blitt remis. Han sier at han var klar over at stillingen i teorien var remis.

– Men vanligvis er den vunnet i praksis, poengterer han overfor Chess24.

– Mot slutten trodde jeg faktisk at jeg hadde funnet vinner-ideen, så det var veldig frustrerende, forklarer han.

Carlsen sier at han var trøtt og at han egentlig bare ville gå for remis, men så åpnet Dudas tabbe opp for en seier. Han mener at han burde ha vunnet partiet lenge før.

– Jeg vet at det er remis fra begynnelsen av, så jeg forventer ikke å vinne hver gang. Men måten det endte på er selvfølgelig irriterende, sukker han.

Nå skal 30-åringen møte nettopp Duda i kvartfinalen i Champions Chess Tour 9.

Hadde det blitt seier, hadde han vunnet grunnserien. Samtidig betyr remisen at han slipper å møte noen av kanonene i feltet, Wesley So eller Vladislav Artemiev, i en eventuell semifinale.

Vant parti etter tabbe

Mandagens andre parti, mot den lavest rangerte spilleren i feltet, 18 år gamle Awonder Liang, ble mer spennende enn det så ut til tidlig.

Carlsen spilte med svarte brikker.

Ekspertene slo fast at 30-åringen hadde en klar sjakkmatt-plan, men Liang klarte å stanse den med et godt forsvarstrekk. Da måtte også Carlsen i tenkeboksen. 30-åringen mistet mye av det store forspranget han hadde på tid, i tillegg til at prosentene på sjakkcomputeren vippet i Liangs favør.

– Helt desperat

Litt senere hadde 18 år gamle Liang bare ett trekk som var godt nok. I tillegg begynte tiden å renne ut. Med drøyt et halvt minutt igjen valgte han feil ved å ofre en hest.

Da var seieren mer eller mindre klar for Carlsen. Liang innså tabben umiddelbart og ga opp partiet etter 39 trekk.

– Awonder blir helt desperat, for her er det kjempetrøbbel på ferde, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Han får panikk, istemte Hans Olav Lahlum.

Trøbbel mot Giri

Carlsen så ut til å kunne få en tøff start på dagen med hvite brikker mot rivalen Anish Giri. Midtveis i partiet havnet Carlsen i en kjempeskvis, som ledet til at hans nederlandske motstander kunne gå inn i sluttspillet med en fordelaktig stilling.

Til tross for at Giri hadde en løper og en bonde igjen da samtlige av Carlsens brikker var borte, fikk 30-åringen berget remis. Han gikk ned til hjørnet med kongen og fikk remis etter patt.

Mandagens tredje parti endte med en rask remis mot Levon Aronian. Det fjerde endte også med remis. Da hadde Carlsen svært gode vinnermuligheter, men motspilleren Jorden van Foreest fant et strålende forsvarstrekk i tolvte time:

I mandagens siste parti, mot Jan-Kryzysztof Duda, spilte Carlsen lynraskt. Polakken gjorde en stor tabbe i midtspillet, som gjorde at sjakkeneren fikk en svært gunstig stilling: