To skadet i boligbrann i Oslo

To personer skadet i boligbrann i Oslo. Naboer bes lukke dører og vinduer.

Klokken 16.45 mandag ettermiddag rykker nødetatene ut til Kjelsåsveien i Nordre Aker i Oslo etter melding om brann.

Politiet opplyser at det brenner i andre og tredje etasje.

– Totalt åtte personer er evaluert fra boligen som er en tre etasjers trebygning. En av personene har fått brannskader på armene, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Denne personen ble fraktet til sykehus.

Brannmannskapene jobber intenst for å slukke den kraftige brannen. Foto: Terje Pedersen/ NTB

I tillegg blir én person ivaretatt av ambulanse, etter å ha pådratt seg røykskader.

Like før klokken 17 har brannvesenet ennå ikke kontroll på brannen.

– Flammene står fortsatt opp fra taket, sier Skott.

Brannen genererer mye røyk. Politiet ber derfor beboere i området om å lukke vinduer og dører.

Politiet skriver også at det er fare for at boligens gulv og tak kan kollapse.

Kjelsåsveien er sperret inntil videre.

Saken oppdateres!