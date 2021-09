Advarer Solskjær etter Ronaldo-ankomsten: – Det endrer ikke noe

Tolv år etter han forlot klubben som verdens dyreste fotballspiller, vender Cristiano Ronaldo tilbake til Manchester United. Han re-debuterer trolig for de røde djevlene når Newcastle gjester Old Trafford lørdag 11. september.

– Det er stort, spesielt med tanke på at han nesten dro til Manchester City, det ville vært brutalt for Manchester United-supporterne. De har vært desperate etter å få han tilbake til Old Trafford og dette er en fantastisk signering for klubben.



Det sier seniorskribent i ESPN, Mark Ogden, til TV 2. Ogden, som følger Manchester United tettere enn de fleste, mener Ronaldo-signeringen allerede har løftet forventningene i den røde delen av Manchester.

HYLLER RONALDO-SIGNERINGEN: Seniorskribent i ESPN, Mark Ogden, tror signeringen av Cristiano Ronaldo kommer til å løfte Manchester United både på og utenfor banen. Foto: Olof Andersson

– Han er fortsatt en meget god spiller på banen, og utenfor banen vil han sørge for at interessen for klubben blir større. Jeg var i Wolverhampton på søndag og supporterne er så glade for at han kommer tilbake. Det har løftet moralen og entusiasmen allerede, forklarer Ogden.

Landet i Manchester torsdag

Portugiseren gjennomførte mandag den medisinske testen i Lisboa. Onsdag ble han tidenes mestscorende landslagsspiller da han avgjorde kampen mot Irland fem minutter på overtid.

I samme kamp plukket han opp et gult kort og en suspensjon til kampen mot Aserbajdsjan. Det er godt nytt for Ole Gunnar Solskjær.

Ronaldo har nemlig fått lov til å reise hjem fra landslagssamling, og allerede torsdag kveld landet den tidligere Real Madrid- og Juventus-spilleren i Manchester.

Der ble han møtt av tidligere lagkamerat Darren Fletcher, og selv om han ifølge Manchester Evening News må i fem dagers karantene, er han dermed høyaktuell for å starte lørdagens kamp mot Newcastle.

Solskjær: – Det var ikke enkelt

Men det var ikke alltid gitt at endestasjonen skulle bli i den røde delen av byen.

– Manchester City sier nå at de egentlig ikke prøvde å signere Ronaldo, men sannheten er at de hadde kommet langt i prosessen. Pep Guardiola snakket med Ronaldo om en overgang og samtalene hadde kommet langt. Det eneste det handlet om var egentlig hvor mye Manchester City var villig til å betale Juventus, forklarer Ogden.

For City og Etihad så lenge ut til å bli portugiserens neste stoppested, men mot slutten av forrige uke kom United på banen og derfra gikk det kjapt. Solskjær innrømmer til TV 2 at det var vanskelig å holde masken på pressekonferansen forrige fredag.

– Det var ikke enkelt å sitte der å svare på spørsmål om han skulle til den andre siden av byen når jeg visste hva han ville, sier Solskjær med et lurt smil om munnen. Nå gleder Manchester United-sjefen seg til å igjen jobbe med mannen som av mange er omtalt som verdens beste fotballspiller.

– Det blir spennende for både spillerne og klubben, og det blir det sikkert for han også. Det er aldri enkelt å komme tilbake til en klubb, men kjenner jeg han rett så er han så bestemt på at han skal gjøre dette til en suksess. Vi er sikre på at vi, når vi får alt skrevet og signert, får en topp profesjonell spiller og en vinner som ikke kommer hit for å tjene penger, for det har han gjort andre steder. Han kommer i alle fall ikke for været, humrer kristiansunderen.

– Ole er under press

Signeringen av Ronaldo føyer seg inn i rekken av store United-signeringer denne sommeren. Fra før har klubben signert både Jadon Sancho fra Borussia Dortmund og Raphaël Varane fra Real Madrid.

Ogden tror imidlertid ikke at signeringen av den portugisiske superstjernen endrer forventningene til Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg tror Ole er under press uansett. Selv om Ronaldo ikke hadde kommet, er det et krav om trofeer denne sesongen. Han må vinne et eller annet, og det endrer ikke noe at Ronaldo kommer. Det blir imidlertid kanskje enklere for Ole å vinne noe med han på laget, for han er en av verdens beste spillere og målscorere, sier Ogden og legger til:

– På slutten av sesongen, dersom Oles lag ikke har vunnet noe eller vært med i kampen om Premier League eller Champions League, så er det dårlig nytt for ham.

Solskjærs mannskap endte forrige sesong på 2. plass i Premier League, tolv poeng bak byrival City. Med sommerens signeringer i mente, mener Ogden at det forspranget har blitt mindre.

– Med de tilskuddene de har fått inn denne sommeren, må de kjempe om tittelen. Spesielt med tanke på at Manchester City ikke har signert en spiss. Forspranget er mindre og jeg tror det blir mye jevnere mellom United, City, Chelsea og Liverpool denne sesongen. Det laget som klarer å være stabile vinner ligaen, og United er et av lagene som kan klare det, avslutter ESPN-journalisten.