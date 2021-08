De siste soldatene i Afghanistan tilbake på norsk jord

Like før klokken 19.20 mandag kveld landet det siste flyet med norske soldater som har vært stasjonert i Afghanistan, i Norge.

Dermed har ikke lenger Norge noen soldater eller annet militært personell i landet, etter mer enn 20 års deltakelse i allierte operasjoner der.

Sjef for Forsvarets sanitet Jon Reichelt sier til TV 2 at det var godt å få soldatene hjem.

STOLT: Jon Reichelt er lettet over at soldatene er hjemme. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Jeg kjenner at jeg blir berørt av dette. Jeg er også stolt på den ene siden, og på den andre siden glad og lettet over at hjemme, hele og friske.

Han sier at det har vært «dramatiske dager» for Forsvarets personell i Kabul.

– De har jobbet på spreng, og det er mange skadde som har fått reddet liv og lemmer. Så de har hatt veldig mye å gjøre, og er nok skrekkelig slitne nå.

Flyet med de om lag 100 norske soldatene forlot Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul mandag klokken 04.34 norsk tid. Soldatene ble først fraktet til Tbilisi i Georgia, og deretter til Norge.

Takket soldatene

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var på Gardermoen for å ta imot soldatene.

TAKK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen takket soldatene som ankom Norge fra Afghanistan, mandag kveld. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

– Nå har jeg på vegne av regjeringen gitt dem et hjerte varmt og et dypfølt takk for innsatsen, og sagt at jeg er veldig glad for å ha dem hjemme igjen.

– Og så har jeg sagt at de må bruke dagene på å ta vare på seg selv, og «lande».

Han sier videre at det var «god stemning» blant soldatene, og at de virket som å være glade for å komme hjem.

Ti norske soldater ble drept i Afghanistan, og flere sivile nordmenn har også mistet livet som følge av konflikten i landet.

Forsvarsministeren sier at det er et todelt svar på spørsmålet om den norske innsatsen i landet er forgjeves.

– Vi kan ikke pålegge pårørende å si at oppdraget var verdt det, for de har mistet det mest verdifulle de har hatt. Men om vi skal se på Forsvarets innsats, så har de 20 årene i landet vært verdt det. Det var et artikkel 5-oppdrag, som vi er forpliktet til å svare på når vi er i en forsvarsallianse, og så har vi med årene forsøkt å bygge et Afghanistan...

– Har dere lykkes i å bygge et nytt Afghanistan?

– Det er et annet land enn for 20 år siden, men vi være ærlige og stille de kritiske spørsmålene når vi skal evaluere innsatsen i landet. Men det viktigste nå, er at vi jobber aktivt i det internasjonale samfunnet, slik at ingen skrur av lyset i Afghanistan. Vi må følge Afghanistan, se Afghanistan, og ha et internasjonalt engasjement for Afghanistan i fremtiden, sier forsvarsministeren.

– Stolt

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til TV 2 at det har vært et «tøft oppdrag» i Afghanistan.

– Forsvaret har løst det på en god måte, og jeg er veldig stolt av det de har gjort. Samtidig, så er jeg lettet for at vi får dem hjem i dag.

LETTET: Eirik Kristoffersen sier at soldatene har blitt utsatt for mange sterke inntrykk i Afghanistan. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

– Jeg snakket med dem om hvordan det hadde vært, og de sa at det var mange sterke inntrykk, fordi det var mange skadde som kom inn på sykehuset.

Kristoffersen sier videre at de gjerne også skulle hentet ut flere norske statsborgere eller afghanere som tidligere har jobbet for Norge, før flyplassen stengte ned.

Bakke-Jensen sier også at de etter hvert skal se hva de kan gjøre for afghanerne som har jobbet for Norge og som ble igjen i Afghanistan, samt menneskerettighetskjempere og lignende. Det er imidlertid uvisst hvor mange det er snakk om.

En god alliert

Kristoffersen sier at Forsvaret i ettertid må evaluere hva de har oppnådd i Afghanistan, noe som ifølge ham også fremtiden vil gi svar på.

– Hva mener du norske styrker har bidratt til?

– Det er jo grundig evaluert av Afghanistanutvalget, og i deres rapport« En god alliert» står det veldig tydelig hva vi oppnådde og hva vi ikke oppnådde. Vi lyktes ikke i å gjøre Afghanistan om til et demokratisk samfunn, men vi lyktes i å forhindre terrorangrep mot Vesten med utspring fra Afghanistan, sier Kristoffersen.

– Ikke forgjeves

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, sier at det er folk som har arbeidet ved feltsykehuset i Kabul, samt øvrig personell som har bidratt til å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen, som landet på Gardermoen i dag.

FORSVARET: Yngve Odlo fra Forsvaret sier at Forsvaret er fornøyd med egen innsats i Afghanistan. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

Han forteller også at personellet som har driftet mottakssenteret i Tbilisi vil bli relokalisert i løpet av natten.

Odlo sier videre at de mener å ha gjort utgjort en «viktig forskjell» i Afghanistan.

– Har innsatsen vært forgjeves?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi har bidratt med det vi kan som militær styrke, og så må politikere og afghanerne selv finne veien videre, svarer Odlo.

Var nervøs

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier i en pressemelding mandag at han har «stor respekt» for innsatsen som Forsvaret har nedlagt i Afghanistan de siste 20 årene.

– De har utført en forbilledlig jobb. Det er mange tanker om takknemlighet når vi får norske styrker hjem, sier forsvarsministeren.

Bakke-Jensen sa at evakueringen av det norske personellet har gått etter planen, men fortalte også at han var nervøs for om de ville få alt norsk personell ut av landet.

– Vurderingen har vært at sikkerheten inne på flyplassen har vært håndterbar. Men det er en veldig spent situasjon, så det er alltid en viss form for nervøsitet knyttet til dette, sa han til TV 2.

Siste fly med evakuerte

På fredag landet det siste flyet med evakuerte fra Afghanistan i Norge.

Om bord var det litt over 20 personer. Totalt har det ifølge Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) blitt evakuert rundt 1100 mennesker fra Afghanistan til Norge.

– Vi har jobbet for å få så mange som mulig ut, så raskt som mulig. Men dessverre kunne vi ikke hjelpe alle som ville reise til Norge, sa Søreide, fredag.