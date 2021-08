Aleksandra (15) fortalte om en hverdag preget av vold og homohets – nå hedres hun med pris

STAVANGER (TV 2): Aleksandra Javorac-Bore har fått massiv støtte etter at hun delte sin historie om den grove behandlingen hun har vært utsatt for. Mandag mottok hun Homofrydprisen 2021.

– Det er stas å motta denne prisen. Det viser at det å stå frem og fortelle min historie har nådd ut til folk, sier Aleksandra.

Gjennom flere reportasjer har TV 2 fortalt om 15-åringens tøffe hverdag, som har vært fylt av hat, vold, mobbing og rasisme.

Aleksandra stod frem som lesbisk i ung alder, og har dermed måtte stå i at medelever har brukt sosiale medier til oppfordringer om «å ta henne».

Hun har blitt slått ned og spyttet etter.

Nå hedres den modige 15-åringen med Homofrydprisen 2021, som deles ut i regi av Fri Rogaland i forbindelse med åpningen av Skeivå – Rogaland Pride.

– Hun har gjort et veldig sterkt inntrykk på oss. Det motet ei så ung jente har i en alder av bare 15 år – som tør å vise ansiktet sitt og si at «nå er det nok», sier Anina Jæger Olsen, leder for Fri Ungdom i Rogaland.

Det var hun som overrakte prisen til Aleksandra.

– Hun er en inspirasjon på veldig mange måter, og derfor ønsker vi å gi henne en pris for dette, sier Jæger Olsen.

HEDRET: 15 år gamle Aleksandra Javorac-Bore fikk Homofrydprisen 2021 i Stavanger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hilsen fra statsråden

Også kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har merket seg den sterke historien til Aleksandra. I forbindelse med utdelingen sendte han en videohilsen til prisvinneren.

– Denne prisen får du for det motet som du har utvist, og fordi du har sagt fra om alle de utfordringene som du har møtt på. Du har stått imot, du har våget å si fra og du har gitt dette et ansikt. For det, så fortjener du hele samfunnets store takk, sier Raja.

GRATULASJON: Kulturministeren var en av de første til å gratulere prisvinneren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Statsråden forteller at han ble beveget av å høre om hvordan hun har hatt det – og mener det krever stort mot å være åpen om det å bli utsatt for hets og trakassering.

– Du skal vite at du ikke står alene. Stå på, Aleksandra, vi heier på deg alle sammen, sier han.

Ordene varmer, forteller Aleksandra.

– Det er veldig fint å høre at likestillingsministeren kommer med tydelige budskap mot hatkriminalitet. Men det må faktisk skje ting med lov- og regelverk, sier hun.

Fikk beklagelse fra rektor

Det var da Aleksandra begynte på ungdomsskolen at mobbingen tiltok i omfang.

På Kristianlyst skole i Stavanger gikk hun rundt i konstant frykt for at noen skulle komme etter henne.

Blant annet ble hun slått ned på skolens område og spyttet etter. Selv om familien mener skolen forsøkte å gjøre noe, opplevde de at de ikke ble hørt.

Aleksandra byttet til Kannik skole – men mobbingen ga seg ikke.

Rektorene ved begge skoler har beklaget at de ikke har klart å skape et trygt miljø for eleven.

Også to konkrete forhold har blitt anmeldt til politiet, men sakene har blitt henlagt. Nå har familien engasjert advokat Arvid Sjødin, i håp om at politiet vil se nærmere på sakene.

Mange i samme situasjon

Etter at hun stod frem i offentligheten har responsen vært massiv. Støtten kommer fra alle kanter i landet, forklarer 15-åringen.

– Samtidig har jeg mottatt flere meldinger fra unge mennesker som har opplevd eller opplever hets og mobbing på grunn av legningen deres. Vi er ikke kommet i mål med å bryte ned fordommer og hatkriminalitet, sier hun.

Skole, kommune, politi og foreldre må ta mer ansvar, mener hun.

– Det må snakkes mer om at dette skjer. De som opplever dette må tørre å stå frem og gi beskjed. Jeg håper jeg kan være med på å gi hatkriminalitet et ansikt og noe som barn og unge kan relatere seg til.

Aleksandra ønsker seg nå en normal hverdag, uten å måtte kikke seg over skulderen.

Det håper også prisvinnerens mor, Maria Bore Lindboe.

STOLT MOR: Maria Bore Linboe er glad for at historien har truffet noe hos det norske folk. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun legger ikke skjul på at hun er stolt over det datteren hennes har fått til.

– Jeg synes det er flott at historien har rørt ved så mange. Det er mange som kjenner seg igjen og som blir overrasket over at dette skjer i 2021. Samtidig tror jeg at det å stå frem, slik Aleksandra har gjort, bør være en påminnelse til oss alle om at jobben ikke er gjort, sier hun.