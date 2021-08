Knakk tre tenner: – Det gir en veldig god historie

Se Drammen - Elverum på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl.19.45 tirsdag.

NB! Sterke bilder nedenfor og i videoen øverst.

Elverum starter jakten på den historiske «trippelen» (gull i Rema 1000-ligaen, sluttspill og NM) når de møter Drammen i serieåpningen.

For å spisse formen drar de hvitkledde hvert år på treningsleir i Trysil på de såkalte «Helvettesdagene» med tre treningsøkter om dagen. Og det er ingen tvil om hva spillerne tenker rundt opplegget.

– Det er ett helvete, rett og slett, sier Tobias Grøndahl og ler.

– Det er det verste du kan oppleve som håndballspiller. Bortsett fra det å tape viktige kamper, men treningsmessig, sier målvakt Emil Kheri Imsgard.

Knakk tre tenner

Men det var ikke bare fysisk utmattende for Elverumsgutta:

På dag to falt Dominik Máthé på sykkeltur på fjellet. Da gikk det galt.

– Jeg knakk tre tenner og slo meg hardt. Det går bra nå, men det har vært noen tøffe dager den siste måneden.

ULYKKE: Dominik Máthé falt av sykkelen på treningsleir i Trysil. Foto: Privat.

Nå, en drøy måned senere, ler høyrebacken litt av hendelsen.

– Det gir en veldig god historie. Det ser bra ut nå, men det er bare midlertidig. Jeg skal få fikset det til uken, forteller den ungarske landslagsspilleren om de falske tennene som nå sitter på.

– De er veldig hvite. Jeg liker det! sier Máthé og smiler bredt.

– Jeg tror faktisk vi blir best

Til tross for hardkjøret, er spillerne fast bestemt på at oppkjøringsopplegget i Trysil har hjulpet dem.

– Jeg tror du blir bedre på det å pushe deg selv, selv om du er sliten. VI har nok kamper gjennom en sesong som gjør at vi kommer til å stå i situasjoner der vi er slitne og må finne krefter fra ett eller annet sted. Samtidig har vi team building-øvelser hvor vi blir kjent med de nye, slipper oss litt løs og kommer utenfor komfortsonen. Jeg tror Trysil er en fin måte for hele laget til å bli bedre trent og også bedre kjent, sier Grøndahl og legger til:

– Et fint helvette som er jævlig tungt.

– Det kommer alltid noe godt ut av det. No pain, no gain. Man må jobbe litt for det og det er også utrolig gode ting vi tar med oss fra Trysil. Jeg er helt sikker på at vi blir gode, sier Imsgard og tar en pause før han ffortsetter:

– Jeg tror faktisk vi blir best.

For Thomas Solstad er det siste sesongen i Elverum-drakten før han setter kursen mot dansk håndball. Med seg i bagasjen ønsker han å ta med seg «trippelen».

– Det hadde vært veldig kult. Det er ingen som har gjort det før og vi har stor respekt for oppgaven for det er ikke bare å gjøre det. Vi får starte med cupen og går det veien, er det fullt mulig. Det hadde vært en perfekt avslutning på tre veldig fine år i Elverum, forteller Solstad.