Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg vurderer å kjøpe ny bil og synes matt lakk er stilig. Bilforhandler anbefaler sterkt å tilleggsbehandle den med et spesialprodukt.

Har du noen synspunkter på dette og eventuell ulemper og fordeler med matt lakk?

Takknemlig for svar! Mvh. Odd Berntzen

Benny svarer:

Hei på deg – og takk for interessant spørsmål! Dette med matt lakk har blitt vanligere de siste årene. Mange deler også ditt syn på at dette er både tøff og litt annerledes.

Det er veldig smart å gjøre det som du gjør nå: Nemlig sette seg litt inn i hva dette med matt lakk innebærer, før man klinker til og kjøper en bil med det. Min påstand er at biler med slik lakk ikke er for alle. Denne lakktypen har noen ulemper og man bør være noe over middels opptatt av bilhold og det å pleie og vedlikeholde lakken, om man går dette.

En av ulempene er at man ikke kan polere bort eventuelle riper. I så fall vil området der man polerer bli blankt.

En annen ting er at man må være nøye på valg av vaskeprodukter. Såpe med voks og glansmiddel er fy-fy. Det vil gi stygge skjolder.

Det samme gjelder vanlig polish. Her må man bruke spesialprodukter beregnet for slik type lakk om man vil bevare den fin og matt. De langt fleste produkter på markedet er jo ellers laget for « fint og blankt … »

Det forhandleren din trolig anbefaler er en form for topp-coating. En coating er en synteisk lakkforsegler som bevarer lakken og som kan holde i alle fall to-tre år. Med tanke på de punktene jeg nevnte ovenfor, tror jeg at det kan være ekstra smart på en bil med matt lakk. Så jeg støtter forslaget fra forhandleren din her.

Det høres i utgangspunktet helt bakvendt ut, men en slik lakk krever altså både mer jobb og et veldig bevisst forhold til vaske- og vedlikeholdsproduktene som man ellers bruker.

Det ligger en del videoer på for eksempel YouTube, også norske, med tips og råd til både produkter og framgangsmåte her. Jeg anbefaler deg å ta en titt. Alternativt er at du setter dette med lakkpleie bort til seriøse, proffe bilpleiere om du ikke vil gjøre jobben selv, eller er usikker. Det koster som kjent litt penger.

Håper dette var oppklarende. Ønsker deg lykke til med ny bil – enten du velger blank, eller matt lakk.

Velkommen – og lykke til!

