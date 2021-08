Eiking vil ikke spekulere i Vuelta-seier: – Jeg har aldri gjort noe sånt før

Odd Christian Eiking er den første nordmannen som leder en Grand Tour når bare én uke gjenstår. Det gir mersmak for 26-åringen, som sier at «det kan gå begge veier» den siste uken.

– Dette åpner kanskje flere dører. Når jeg ser at jeg er kapabel til å kjempe såpass bra som jeg gjør nå, så er det mer fristende å gjøre det igjen. Jeg er ikke typen som gir opp så lett. Og det krever mye mental styrke og selvsikkerhet å følge de beste i fjellene hver dag. Vi får se hva som skjer i fremtiden, men dette kommer nok ikke til å bli siste gangen (at han sykler for sammendraget, journ.anm.), nei.

Topp 10 i Spania rundt etter 15 av 21 etapper OC Eiking G Martin +0:54 P Roglic +1:36 E Más +2:11 MA López +3:04 J Haig 3:35 E Bernal 4:21 A Yates 4:34 S Kuss 4:59 F Grossschartner 5:31

Det sier Odd Christian Eiking på hviledagen i årets Vuelta a España. Seks etapper gjenstår, og nordmannen har fortsatt ledertrøyen i verdens tredje største etapperitt.

Bare det å lede en såkalt «Grand Tour» kan forandre en sykkelrytters karriere, og det gir selvsagt mersmak for 26-åringen, men han vil ikke ta for store ord i sin munn når han blir bedt om å spå hvilken plassering han sitter igjen med når rittet avsluttes i den kjente pilegrimsbyen Santiago de Compostela førstkommende søndag.

– Det er veldig vanskelig å spekulere i. Det kan gå begge veier. Det kan gå veldig bra eller veldig dårlig. Jeg har aldri kjempet om et sammenlagtresultat i en Grand Tour før – det kan bli alt fra en 5. plass til en 20. plass, sier han.

– Føler meg bedre dag for dag

Ingen nordmann har ledet en Grand Tour senere enn den første uken. At Eiking skulle beholde ledelsen gjennom hele den andre uken overrasket mange, men det er gode muligheter for at han får fortsette i rødt i alle fall i én dag til når rittet tar fatt på uke tre på tirsdag.

– Det har vært veldig fin reise så langt. Jeg er realistisk når det gjelder å skulle forsvare trøyen på onsdagens etappe til Lagos de Covadonga (en av Spanias hardeste og mest beryktede stigninger, journ.anm.). Men jeg håper å forsvare ledelsen på tirsdag. Mye uventet kan jo skje, men på papiret skal det være mulig å beholde trøyen da, sier han.

Den 180 kilometer lange etappen på tirsdag går nesten kontinuerlig enten oppover eller nedover, men ingen store fjell skal forseres på veien fra Laredo til Santa Cruz de Bezana.

Det endre seg, som Eiking er inne på, på onsdag, men på den positive siden er det lite som tyder på at formen plutselig skal forsvinne.

– Jeg føler meg bedre dag for dag. Og jeg får mer og mer selvtillit. Bena kjennes bra, så det gir meg selvtillit, forteller han.

– Utrolig stort for meg og laget

Eiking håper han kan «overraske seg selv» på onsdagens fjelletappe, men sier samtidig at hverken han selv eller laget vil bli skuffet om han mister trøyen. Flere tøffe etapper kommer senere i uken, før en individuell tempoetappe, som aldri har vært Eikings største styrke, avslutter rittet.

Få hadde sett for seg Eikings sensommer etter at koronasmitte satte en stopper for en trøblete første halvdel av sesongen, men helt overraskende kom det ikke på hovedpersonen selv.

– Jeg har egentlig alltid følt at jeg er kapabel til å gjøre gode resultater. Men nivået er utrolig høyt på mange ulike områder: posisjonering, hvor mye man må ta ut for å henge med de beste… Det holder ikke å gi 90 prosent på dette nivået her, man må gi 100, sier han.

– Har det forandret tilværelsen på noe vis å lede en Grand Tour?

– Det er en «big deal», men det har ikke forandret så mye den siste uken. Jeg må jo fokusere hver dag, enda mer enn vanligvis, men jeg kjenner det er utrolig stort for meg og for laget.