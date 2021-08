Ingen enighet mellom Brann og Barmen: – Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger

Kristoffer Barmen og Brann klarte ikke å komme til enighet etter at spilleren i forrige uke fremsatte forhandlinger med klubben, i tråd med Arbeidsmiljølovens prosessregler.

– Formålet i en forhandling er at vi skal få mer innsyn i hva som ligger til grunn for den gitte oppsigelsen og se om vi kan komme til minnelig løsning, selv om partene er uenig i jussen og det faktiske for oppsigelsen. Partene har en ulik oppfatning som gjør at vi dessverre ikke kom til en enighet, sier Eirik Monsen, Barmens advokat, til TV 2.

– Kan det bli aktuelt med rettssak?

– Det kan være aktuelt. Nå har litt tid på oss å vurdere hva vi skal gjøre, sier Monsen.

– Hva skjer videre nå?

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å finne en minnelig løsning. Vi tar ikke beslutning på dagen om hva gjør videre. Å ta ut stevning er en rett man har, uten at jeg vil forskuttere hva som blir utfallet, sier Monsen.

Brann: – Vil ikke la oss presse

Barmen har åtte uker på seg til å ta ut en eventuell stevning av Brann.

«Barmen har varslet at han vil benyttet seg av sin rett til å stå i stilling. Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter», skriver Brann i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger, men verken kan eller vil la oss presse til løsninger som ikke kan forsvares eller forklares, sier daglig leder Vibeke Johannesen i meldingen.

Johannesen gjentok også at Barmen og hans advokater har hatt mulighet til å komme med sin versjon før oppsigelsen ble klar.

– Vi beklager at vi ikke lykkes med å komme til enighet med Kristoffer og hans advokater. Oppsigelsen er basert på en grundig prosess for innhenting og vurdering av relevante fakta, der også Barmen og hans advokater fikk mulighet til å presentere sin versjon av de faktiske forhold, sier Johannesen.

Fortsatt bundet til Brann

Barmen, som i april signerte kontrakt ut 2025, fikk sparken i Brann etter nachspiel-skandalen på Stadion.

Brann mente Barmen hadde en «sentral rolle i gjennomføringen».

Oppsigelsen som er gitt Barmen har en oppsigelsestid som går ut over 31. august, som er sluttdatoen for overgangsviduet. Dermed er han foreløpig bundet til Brann.

Kontrakten sier ikke noe om oppsigelsestid, men etter Arbeidsmiljøloven gjelder det en oppsigelsestid på minimum en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Siden ikke partene kom til enighet, er Barmen fremdeles Brann-spiller per definisjon.

Det deltok til sammen tolv spillere på nachspielet på Brann Stadion tidligere denne måneden. Mikkel Andersen valgte selv å terminere kontrakten i etterkant, mens Barmen fikk sparken av klubben. Resten av spillerne fikk en skriftlig advarsel av Brann.