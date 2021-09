Maiken (21) ringte legevakta fire ganger og ba om hjelp – dagen etter ble 34-åringen skutt og drept av politiet

Sent fredag kveld gikk Maiken Regine Solheim (21) og kjæresten hennes inn på Tunheim Vandrerhjem i Sarpsborg der de bor midlertidig.

På vei til rommet sitt fant de den 34 år gamle mannen liggende på en sofa. Solheim forteller at hun med en gang reagerte, fordi hun synes mannen så syk ut.

– Vi trodde først han var febersjuk, og ga ham Paracet. Han banket på døra vår flere ganger i løpet av kvelden, og etter hvert begynte vi å tenke at han kanskje var mer psykisk dårlig enn fysisk dårlig, sier hun til TV 2.

VANDRERHJEM: Maiken møtte 34-åringen på Tunheim Vandrerhjem i Sarpsborg. Foto: Øyvind Brattegård

I løpet av den natten skal Maiken og kjæresten ringe legevakten flere ganger, uten å få hjelp. Dagen etter ble 34-åringen skutt og drept av politiet fordi han jaget en mann med kniv.

– Hadde ikke sovet på fire døgn

Solheim snakker med TV 2 fordi hun reagerer kraftig på at helsevesenet ikke foretok seg noe etter flere bekymringssamtaler.

Hun forteller at 34-åringen var tydelig nedstemt, men at han aldri virket truende da de snakket sammen.

Etter at han hadde fått et brett med Paracet gikk det noen timer, før han banket på døren deres.

– Telefonen hans var tom for strøm, og han lurte på om han kunne få låne av oss. Vi pratet med ham, og begynte å tenke at han var mer psykisk enn fysisk dårlig, sier hun.

Hun og kjæresten synes mannen fremsto som svært engstelig.

– Jeg fikk inntrykk av at han hadde vondt. Han sa han var redd for å sove og redd for å være alene. I tillegg sa han at han ikke hadde sovet på fire døgn, sier hun.

Klokken var 23.18 da Solheim og kjæresten ringte legevakten for første gang den natten. Ifølge henne forklarte hun situasjonen, fortalte at mannen hadde behov for hjelp. Hun sier at hun opplyste om at 34-åringen sa at han ikke hadde sovet på fire døgn, og ba om hjelp.

Dette skal legevakten ha avvist.

LEGEVAKT: Maiken var i kontakt med legevakten fire ganger natt til lørdag. Foto: Øyvind Brattegård/TV 2

– Jeg prøvde å forklare at vi ikke kunne sitte oppe hele natten, men legevakten ga beskjed om at vi måtte gå og legge oss, og at det ikke var noe vi kunne gjøre, sier hun.

De gikk og la seg igjen, men da klokken nærmet seg 4 på natten banket mannen på døra igjen. 34-åringen skal ha bedt om å bli kjørt et sted, men paret ringte på nytt til legevakten.

Nok en gang fikk de negativ respons, og beskjed om at det ikke var noe noen kunne gjøre, hevder Solheim.

Klokken 06.30 banker mannen på en tredje gang. Da får han låne en telefon og ringer onkelen sin, og reiser deretter dit.

VG har tidligere skrevet at onkelen drakk kaffe med 34-åringen den lørdag morgenen.

TV 2 har sett Solheims anropslogg, som viser samtaler klokken 23.18, 23.34, 04.03 og 06.33. De fikk ifølge Solheim avvisende svar hver gang.

TV 2 har vært i kontakt med legevakten, og forelagt opplysningene om samtalen fra Solheim. Legevakten ønsker verken å kommentere, eller å bekrefte eller avkrefte opplysningene.

Aggressive bank

Senere på morgenkvisten, mindre enn én time etter forrige samtale, våknet Solheim nok en gang av at det banket på døren. Denne gangen ville hun derimot ikke åpne døren. Hun oppfattet bankingen som «aggressiv».

– Jeg hørte at noen banket på her, og så hørte jeg bank på neste dør, og så døren etter, forteller hun.

Ifølge Solheim hørte hun at noen banket på flere dører inne på vandrerhjemmet. Dette er i samme tidsrom som Bryan Ja Corpuz åpnet døren og så møtte 34-åringen, som da truet ham med kniv, og jaget ham ut på gata.

Corpuz kom seg unna, og rundt klokken 8 ble 34-åringen skutt og drept av politiet.

Solheim forteller at hun er glad hun ikke åpnet døra den tredje gangen, men at hun synes det er trist at 34-åringen nå er død.

– Det er kjempetrist. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen hørte på oss, det skal ikke være sånn, sier hun.

ÅSTED: 34-åringen ble skutt av politiet på gaten i Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen

Avfyrte skudd fra to tjenestevåpen

34-åringen var en svensk statsborger som opprinnelig var fra Bosnia.

Politiskytingen er nå under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Etterforskningsleder Marit Storeng opplyser at det ble avfyrt skudd fra to tjenestevåpen, men ønsker ikke å opplyse hvor mange skudd det er snakk om.

– Det er de kriminaltekniske undersøkelsene fra åstedet vi venter på rapporter fra nå. De våpentekniske undersøkelsene er ikke gjennomført, og vi kan ikke si noe om når det vil bli gjort, sier Storeng.

– Hva kan du si om kniven som er beslaglagt?

– Jeg ønsker ikke å gi en beskrivelse av beslag på åstedet.

– Hvor stor avstand ble skuddene avfyrt fra?

– Det er noe vi håper å få svar på. Det vil bero på forklaringer i avhør og krimtekniske undersøkelser. Per nå er det for tidlig å si noe om, sier Storeng.

Spesialenheten gjennomfører fremdeles avhør av tjenestepersonene som var involvert og sivile vitner til hendelsen.

Det er tidligere opplyst at 34-åringen ble skutt i ben og overkropp. Politipatruljen væpnet seg både med en- og tohåndsvåpen under utrykningen.

MINNESMERKE: Innbyggerne i Sarpsborg har tent lys og lagt ned blomster der 34-åringen be skutt. Foto: Øyvind Brattegård/TV 2

To politibetjenter har siden mandag hatt status som mistenkte i saken, og en tredje som var tilstede har status som vitne.

– Ønsker fred

TV 2 har forelagt familien og de pårørende opplysningene som fremkommer i denne artikkelen, via deres bistandsadvokat Elna Kristin Holbye.

Hun sier at familien nå er svært preget av situasjonen, og at de først og fremst trenger tid.

– De ønsker fred. Dette er spesielle omstendigheter, og de har det veldig vanskelig, sier Holbye.

Hun mener likevel at opplysningen Solheim kommer med er interessante.

– Med forutsetning om at dette er riktig, så er dette svært alvorlig, sier hun.

Familien er kjent med innholdet i artikkelen, og har ikke motsatt seg publiseringen.