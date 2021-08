Drapstiltalte: – Jeg har ødelagt resten av mitt liv

58-åringen som har erkjent drapene på Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29) sier han angrer dypt på det han gjorde.

Etter aktor Benedicte Hordnes sitt innledningsforedrag, var det tid for forklaringen til den drapstiltalte 58-åringen i hospits-drapet i Bergen.

Han fortalte at det var en pengekonflikt som ledet opp til drapene, den skjebnesvangre natten 12. januar i fjor.

Ifølge 58-åringen hadde han tidligere hatt kontakt med Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29), og bidratt med penger.

– Ting eskalerte

Da 58-åringen skulle få tilbakebetalingen, ble han møtt med gjentatte meldinger om at han skulle få pengene etter hvert.

De kontantene fikk han aldri i hende.

– Ting eskalerte. I god tid før drapene hadde jeg kontakt med begge, og jeg banket på dørene deres for å høre om de ikke hadde tenkt å betale disse pengene. Jeg prøvde å gjøre dette på en fornuftig måte, men de lurte meg, sier 58-åringen i retten.

ÅSTEDET: Politiet driver etterforskning ved hospitset i Møllendalsveien, bare få dager etter drapet 12. januar 2020. Foto: Marit Hommedal

Ble sint

Tiden gikk, og irritasjonen steg i takt med tiden pengene uteble.

– Til slutt ble jeg så forbanna at jeg tenkte «drit i det, jeg går opp og skamslår han en gang for alle. De prøver å lure meg opp i stry», forklarer 58-åringen.

Når tiltalte konfronterer Hilby med kravet om pengene, hevder han å få strenge og nedlatende tilbakemeldinger om at han skal passe seg.

– Jeg er en dømt voldsmann. Man kan ikke snakke slik til meg, sier han.

Dette er de tiltalte: Mann (58) - tiltalt for drap og kroppskrenkelse. Har erkjent straffskyld for begge drapene. Tidligere straffedømt 24 ganger.





Mann (34) - tiltalt for drap. Nekter straffskyld. Jobbet som nattevakt på hospitset.





Mann (24) - tiltalt for medvirkning til drap. Nekter straffskyld.





Mann (35) - tiltalt for fjerning av bevis, kroppskrenkelse og tyveri. Erkjenner straffskyld etter tiltalen.





Mann (38) - tiltalt for fjerning av bevis. Erkjenner straffskyld etter tiltalen. N.B. Alle aldre er etter dagens dato.

Drapsnatten

Ifølge tiltalen tok 58-åringen og en 35-år gammel mann seg inn på rommet til Hilby på hospitset i Møllendalsveien rundt kl. 22.00 lørdag 11. januar 2020.

Der utsatte de ham for fysisk vold, og både dyttet, sparket og slo ham i fellesskap.

Basketaket endte opp ute i gangen, og ble stoppet av andre beboere. Senere den kvelden fikk 58-åringen nyss i at Hilby vurderte å anmelde forholdet. Det skal ha gjort tiltalte sint.

Senere den natten går 58-åringen og en mann i 20-årene opp til rom 305 i tredje etasje. En bøtte med kniver, en øks og kjeledresser lå klar i et kott, og nattevakten låser opp døren til Hilby sitt rom.

Der begår 58-åringen drapene. Ifølge tiltalen var også nattevakten med på dette, men førstnevnte sier han tar på seg all skyld.

– Helt fra første dag har jeg vært forberedt på å ta på meg skylden for dette. Jeg har bare godt av å sitte i fengsel. Jeg har ødelagt for resten av mitt liv, sier 58-åringen som tidligere er straffedømt 24 ganger.

TILTALT: Rettssaken etter hospits-drapet i Bergen varer i en måned. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

Fjernet bevis

Under rettssaken har statsadvokat Hordnes sagt at nattevakten hjalp til med å slå av overvåkningskameraene før drapshandlingene skjedde.

Dagen etter drapene kom to av de tiltalte inn på rom 305, der de vasket og ryddet før de pakket likene inn i en presenning og kjørte dem til Osavatnet ved Gullfjellet.

Der ble likene dumpet i en elv, før de ble oppdaget av turgåere mandag 13. januar 2020.

– Dette har redusert mulighetene for å finne kriminaltekniske bevis, og det har fått følger for rettsmedisinerne som har svært vanskelig for å finne ut om skader er påført før eller etter døden. Dette fordi kroppene har ligget i vann.

To av mennene i rettssaken er nå tiltalt for fjerning av bevis. Begge har erkjent straffskyld for dette.

HER BLE DE FUNNET: Ved friluftsområdet Osevatn utenfor Bergen ble de to drepte funnet. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ubeskrivelig tungt for familien

Når rettssaken starter i Hordaland tingrett mandag 30. august, vil begge familiene til avdøde Jan-Øystein Ask Hilby og Silje følge saken.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier hele saken har vært ubeskrivelig vanskelig og tung for Hilby sine pårørende.

– Familien forventer at rettssaken vil bli svært belastende og krevende, men samtidig så er det viktig for familien å få svar på hva som har skjedd, sier hun.

Bistandsadvokat Ivar Blikra representerer Silje sin familie. Han sier foreldrene hennes har gruet seg til saken lenge.

– Det siste 1,5 året har for dem vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne. De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem. Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien, sier Blikra på vegne av familien.