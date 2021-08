To politibetjenter har status som mistenkt etter skytingen i Sarpsborg

To politifolk har status som mistenkt, og en tredje har status som vitne, etter at en mann ble drept av politiet i Sarpsborg lørdag.

I en pressemelding mandag skriver Spesialenheten at de samme dag som politiet skjøt og drepte en 34 år gammel mann i Sarpsborg lørdag, avhørte tre politibetjenter i forbindelse med saken.

Når noen dør eller blir alvorlig skadd som følge av politiets utøvelse av sin tjeneste, skal Spesialenheten iverksette såkalt straksetterforskning av saken.

– Spesialenheten avhørte samme dag de tre tjenestepersonene på patruljen som var direkte involvert i hendelsen. To av dem ble ut fra mottatte opplysninger om bruk av skytevåpen avhørt med status som mistenkt, mens den tredje ble avhørt som vitne. Spesialenheten avhørte lørdag og søndag også sivile vitner til hendelsen, står det i pressemeldingen.

Videre skriver de at Spesialenheten har fått bistand fra Kripos med krimtekniske undersøkelser på åstedet, og at de videre vil bistå med undersøkelser av tjenestevåpenet og andre beslag. Den drepte 34-åringen blir obdusert mandag.

– Spesialenhetens innledende etterforsking viser at politiet reiste ut på melding om at en mann truet en annen mann på livet med kniv i Sarpsborg. Det var gitt bevæpning på både èn- og tohåndsvåpen på oppdraget. Første patrulje på stedet påtraff en mann, som kom mot dem med kniv. I situasjonen som oppstod avfyrte politiet flere skudd mot mannen. Skuddene rammet ham både i ben og overkropp, står det i pressemeldingen.

Det var ved åttetiden lørdag morgen at politiet rykket ut etter at de fikk melding om en trusselsituasjon der en bevæpnet person jaget en tredjepart. Sistnevnte har status som fornærmet, og det skal ikke ha vært en relasjon mellom de to. Det var i forbindelse med dette politioppdraget at politiet avfyrte skuddene.

34-åringen som ble skutt og drept var svensk statsborger.