TikTok-Lykke har «ukjent» sykdom: – Jeg var litt redd for hva folk skulle tenke

Lykke Sofie Myrås er for mange kjent fra YouTube og TikTok, der hun deler life hacks, glimt fra hverdagen og oppdateringer på datinglivet hennes.

Den siste tiden har følgerne også fått se en annen side av 25-åringen. Nylig delte hun åpenhjertig at hun har sykdommen lipødem – en tilstand med unormal ansamling av fett under huden på legger og lår, eventuelt også armer.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er det en smertefull tilstand som ikke bedres ved slanking. Årsaken er ukjent, men sykdommen er arvelig og rammer for det meste kvinner.

– Moren min fikk diagnosen et par år før meg og det var hovedgrunnen til at vi fant det ut så tidlig at jeg har det selv. Jeg er utrolig takknemlig for det, for da visste hva vi skulle se etter for å se om jeg kunne utvikle sykdommen, sier hun til God morgen Norge, og fortsetter:

STOR FØLGERSKARE: Tidligere var Lykke Sofie Myrås aktiv på YouTube. Nå har hun over 17.000 følgere på TikTok.

– Det var vel et par måneder etter dette at jeg så at det begynte å bli en endring. Jeg begynte å gå opp ganske mye i vekt i lårene, men ingen andre steder på kroppen. Så da tok vi tak i det etter det.

Vanskelig å oppdage

I 2019, etter to utredelser, fikk Lykke Sofie diagnosen. Hun ble lettet, for hun visste at vektøkningen ikke var hennes egen feil, og at det var en løsning på problemet.

Slik er det ikke for alle. Mange tror de kun er overvektige, og prøver å spise riktig og trene regelmessig – uten hell.

Ifølge Norsk lymfødem- og lipødemforbund er det usikkert hvor mange kvinner som har lipødem, ettersom det er stor uvitenhet blant helsepersonell om sykdommen og diagnostisering av den. I tillegg er det vanskelig å få operasjonen dekket av staten, og dermed må mange kvinner betale for operasjonen ut av egen lomme.

MÅTTE OPERERE: Lykke Sofie operert bort 4,2 liter fett fra lårene. Hun må bruke en pulsator-maskin for å drenere væsken i lymfesystemet.

– Jeg synes det er utrolig trist, for det er et ganske stort problem og noe jeg synes bør komme en bedre løsning for, påpeker Lykke Sofie.

Ettersom forsikringsselskapet hennes dekket operasjonen, valgte 25-åringen å ta operasjonen privat. Heller ikke de dekker operasjonen lenger, så hun hadde flaks.

For én måned siden var dagen endelig her.

4,2 liter fett ble fjernet fra lårene hennes. Operasjonen gikk bra, og siden har Lykke Sofie gått med en kompresjonsstrømpebukse døgnet rundt. Denne må hun ha på i et halvt år for å holde hevelsene nede.

Dette er Lipødem Lipødem er en kronisk sykdom som kjennetegnes av en uvanlig (disproporsjonal) og smertefull opphopning av fettceller, nesten utelukkende hos kvinner. Fettvevet samles (symmetrisk) i depoter, oftest fra midjen og ned, men det kan også forekomme på armene. Symptomer på lipødem utvikles ofte i puberteten eller ved andre hormonelle forandringer som svangerskap og overgangsalder, men kan også utløses av store påkjenninger. Vektøkning er en betydelig trigger for plager. Lipødem kan deles inn i type ut fra hvilken del av kroppen som har unormal fettansamling: Type 1: Bekken, baken og hoftene.

Type 2: Baken, hoftene og lårene ned til forbi (innsiden av) knærne

Type 3: Fra baken og ned til anklene. Tydelig avgrensing ved anklene (cuff-symptom)

Type 4: Armene er berørt i tillegg til beina.

Type 5: Kun leggene er berørt av lipødemetDet er per i dag svært usikkert hvor mange kvinner som har lipødem. Dette har å gjøre både med stor uvitenhet blant helsepersonell og manglende retningslinjer angående diagnostisering. Fakta: Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Deler på TikTok

Hele prosessen har hennes 17.000 følgere fått være en del av via oppdateringer på TikTok. Lykke Sofie forteller at hun ikke hadde planer om å være så åpen om sykdommen på sosiale medier.

– Jeg var litt redd for hva folk skulle tenke da jeg skulle ta fettsuging, for det er en operasjon som man ofte tenker er kosmetisk. Men så fant jeg ganske fort ut at det er utrolig mange som kjente seg igjen. Veldig mange synes det var inspirerende og bra at jeg delte det, så responsen har vært enorm.

– Var det vanskelig å være så åpen?

– Det var ganske vanskelig, for jeg ville ikke at det bare skulle handle om meg og at det er synd på meg, men jeg fant fort ut at det handler ikke bare om meg – det handler om alle andre som og sliter med dette. Det er så viktig at jeg bruker stemmen min når jeg har mulighet til det.

– Er problemet løst for din del?

– Vi håper at problemet er løst og forhåpentligvis er problemet løst i området jeg har operert. Men det kan hende jeg utvikler sykdommen andre steder, som for eksempel i leggene, men da tenker jeg at jeg tar det hvis det kommer, avslutter hun.