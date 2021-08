Fullt kaos på teststasjon – må be folk om å snu

Enorme køer og folk som blir bedt om å komme tilbake senere er situasjonen ved Bryn teststasjon og flere av de andre teststasjonene til Oslo kommune mandag.

STORT TRYKK: Louise Larsen Dahl, leder ved testsenteret på Bryn. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Det veldig, veldig stor pågang. Og trykket er stort både på Bryn og de andre testsentrene i Oslo. Vi tar unna det vi kan, men vi er nødt til å oppfordre de besøkende til å ha tålmodighet, sier Louise Larsen Dahl, leder ved testsenteret på Bryn, til TV 2.

Opp mot tre timers kø

Hun ber folk innstille seg på at det kan ta tid om de skal teste seg.

– De må innstille seg på at det er ventetider. Akkurat nå er det opp mot tre timers ventetid på Bryn. Så vi har måttet be en del besøkende om å komme tilbake på et senere tidspunkt for å klare å bevare sikkerheten, sa hun rundt klokken 11.30 mandag.

– Hvordan opplever du situasjonen nå, sammenlignet med tidligere?

– Vi har høyere testtrykk enn noen gang og setter daglig rekorder i antall besøkende som kommer for å teste seg.

TESTKØ: Ikke noen gang i pandemien har teststasjonen på Bryn hatt større pågang av folk som skal teste seg for korona. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Konstant pågående prosess

– Hvor mye kan dere ta unna?

– Oslo kommune har hele tiden gode planer på hvor mange vi skal kunne klare å teste i løpet av en uke. Og dette jobbes det kontinuerlig med for å tilpasse og justere seg det trykket som er i samfunnet. Og det er konstant en pågående prosess.

Dahl er klar på at alle som trenger å teste seg for korona er hjertelig velkomne til å gjøre det, men kommer med en klar oppfordring.

– Ha tålmodighet.

Får ikke bestilt time på nett

Samtidig som pågangen hos teststasjonene i hovedstaden er rekordhøy, slikter kommunen med trøbbel på flere av sine IT-systemer. Det fører blant annet til at det ikke er mulig å bestille time for koronatest via nett.

Man kan fortsatt bestille time via koronatelefonen eller møte opp til drop-in-time, selv om det nå altså meldes om lange køer.