Favoritter til å løfte samtlige pokaler i år også: – Norge er for lite for stallen deres

– Jeg tror vi kommer til å spille litt annerledes. Vi har ikke hatt så mange treninger sammen ennå så vi driver fortsatt å prøver oss litt frem, og ser hva dette skal bli. Vi kommer til å være litt annerledes enn det vi var i fjor, både forsvarsmessig og i angrep, sier hovedtrener for Vipers Ole Gustav Gjekstad.

Sørlendingene stiller med en nesten helt ny spillerstall. Likevel tipper 14 av 14 lag i Rema 1000-ligaen at Vipers Kristiansand stikker av med seieren i ligaen og sluttspillet.

Internasjonal klasse

TV 2s håndballekspert Bent Svele er klar på at den norske ligaen ikke er stor nok for Vipers.

KLAR TALE: TV 2s ekspert Bent Svele tror ikke noen kan utfordre Vipers i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er klassespillere og dobbel dekning på hver posisjon. Jeg mener Norge er for lite for stallen deres, det er en stall som er rigget for Champions League. De skal være bedre enn samtlige andre lag i Rema 1000-ligaen.

Flere stjernespillere fra utlandet har tatt turen til det glade sørlandet denne sesongen. Isabelle Gulldén kommer fra Brest Bretagne, Markèta Jerabkova fra Thuringer HC, Ana Debelic fra den russiske klubben HC Astrakhanochka og Nerea Pena Abaurrea fra Esbjerg HK.

– Dette var førstevalget mitt fra starten av, forteller Pena til TV 2 om valget om å flytte til Kristiansand.

– Jeg liker laget kjempegodt. Da de ringte meg, trengte jeg ikke tenke lenge. Det er så gøy å få muligheten til å være her. De har et mål om å spille i Champions League og Final Four. Det har alltid vært drømmen min å spille det.

Flere profiler som Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune har forlatt Vipers til fordel for utenlandske klubber.

– De har mista mange gode spillere, men har også henta inn klassespillere som fyller det tomrommet, fortsetter Svele.

Ser trusler i Norge også

Katrine Lunde er klar på at Vipers ser utfordringer mot lag i Norge også.

KLAR: Katrine Lunde under avkast for Rema 1000-ligaen. Foto: Ali Zare

– Trusler er det også her i Norge, men vi prøver så godt vi kan å banke tilbake. Vi har ikke tenkt å tape så mange kamper. I Europa tror jeg det kan bli tøft, men vi har også lyst til å være med på moroa der, understreker den meriterte keeperen.

I likhet med Elverum går Vipers for «Trippelen» i Norge, noe de selv mener de kommer til å klare. Kun Follo og Fredrikstad tror Storhamar kan vinne cupen, men da må de ha litt flaks mener TV 2s ekspert.

– Skal du vinne cupen er trekningen essensiell, her gjelder det å ikke møte Vipers før i finalen. Da vil muligheten være der for å slå de, for da er det bare én kamp som gjelder. I motsetning til i et sluttspill eller seriespill, hvor man må være god over tid, forklarer Svele.

Slik plasserer lagene seg selv på tabellen

Før avkast i årets serie har alle klubbene i Rema 1000-ligaen plassert seg selv på tabellen.

1. Vipers (1)

2. Storhamar (2)

3. Sola (3) Molde (4)

4. Tertnes (5) Fredrikstad (7)

5. Byåsen (8) Fana (6)

8. Flint (10) Romerike (12) Follo (NY)



9. Aker (9) Oppsal (11)

10. Larvik (13)