Sp-bygd «tapetseres» av bygdeskole-foreldre

Sent søndag kveld «tapetserte» foreldre som kjemper for bevaring av to grendeskoler området rundt rådhuset i Åsnes kommune med protest-plakater.

Skole-aksjonen i kommunen, som ledes Senterparti-ordfører Kari Heggelund, skjer midt i valgkampen, mens partiet sliter på meningsmålingene.

Ordføreren sier at alle i bygda skal ha rett til å si meningen sin, men står fast på at dårlig kommuneøkonomi gjør det nødvendig å legge ned skoler.

Traktor og veteranbiler

Også mandag formiddag var foreldre ute og hang opp plakater i hovedgaten i bygdesenteret, Flisa. Og mandag kveld er det varslet demonstrasjoner. En lang kortesje med biler og traktorer skal kjøre gjennom sentrum for protestere.

– Vi har samlet inn nær 3000 underskrifter mot skolenedleggelsene. I kveld er det varslet at kommunestyret ikke vil behandle forslaget om ny behandling. Derfor demonstrerer vi, sier Heidi Kornstad i nærskoleaksjonen.

Hun mener antallet underskrifter på innbyggerforslaget viser at 70-80 prosent av befolkningen ville stemt mot nedleggelsene om det var var valg.

PROTESTERER: Heidi Kronstad har barn på Sønsterud skole som skal legges ned. I formiddag hang hun opp flere protestplakater. Foto: Tipser

– Senterpartiet nasjonalt sier de vil ha tjenester nær folk og stans i sentraliseringen. Vi trodde de skulle stå for dette også i vår kommune. Men det gjør de ikke, sier Heidi Kornstad.

Hun er også svært misfornøyd med Arbeiderpartiet, som har stemt for nedleggelser.

FrP og tre Sp-representanter, som gikk mot partilinjen, stemte mot da saken ble behandlet.

Begrunnelsen for nedleggelsene er en tynnslitt kommuneøkonomi. Flertallet mener det vil gi større besparelser å bygge en ny storskole på Flisa enn å bevare grendeskoler.

RÅDHUS: Slik møtes politikerne som kommer til rådhuset i kveld. Foto: Tipser

– Tror ikke det er mulig

Men bygdefolket har ingen tro på at beslutingen vil gi besparelser for kommunen som står på den såkalte Robek-lista.

– Er det ikke viktig å gjøre tiltak for å få kontroll på økonomien?

– Vi tror ikke det er mulig å spare penger på et vedtak som fører til fraflytting. Tvert imot mener vi det vil føre til enda dårligere økonomi, sier Kornstad.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum har uttalt at han har stor sympati for de som kjemper for nærskoler, men ikke kan gripe inn i lokaldemokratiet.

Han lover mer penger til kommunene og vil kjempe for øremerkede midler til nærskoler om partiet hans får makt.

RIKTIG: Senterpartiordføreren står fast på vedtaket om å legge ned skoler. Foto: Olav Wold

Senterpartiordfører, Kari Heggelund, svarer slik på en serie spørsmål TV 2 har sendt henne:

– Er det ikke riktig å høre på innbyggerne når så mange har skrevet under?

– Det er et signal om en frustrasjon og den er det mange som kan dele. Også jeg. Men det endrer ikke situasjonen vår. Flertallet i kommunestyret mener at endringene er til det beste for kommunen fremover. Og det finnes ikke penger. Vi er på Robek-lista og må gjøre tiltak.

– Fortstår du kritikken mot at noe slikt kan skje i en Sp-styrt kommune ut fra det partiet sier om tilbud nært folk og grendeskoler?

– Ja. Dette er jo ikke noe vi ønsker. Men situasjonen vi står i er et resultat av politikken som er ført av regjeringen i åtte år. Overføringene vi får rekker ikke til i forhold til de store kravene som stiles. Et eksempel er den nye oppvekstreformen som gir mer ansvar, samtidig som vi vil få mindre overføringer.

– Men burde dere ikke vente til det eventuelt blir regjeringsskifte, ut fra løftene Trygve Slagsvold Vedum har gitt?

– Forslagene er veldig positive. Men for oss kommer det for seint. På et år blir det for eksempel 30 færre elever. Vi får gap på millionbeløp og kostnadene, for eksempel til lønn, går opp. Kravene til hva vi skal tilby på skolene øker, og kravene til læreres kompetanse øker.

– Det reagerers mot at innbyggerforslaget ikke ser ut til å bli realitetsbehandlet i kommunestyret. Bør dere ikke gjøre det?

– Her må vi bare vise til kommuneloven. Saken er tidligere behandlet og Sp lokalt har gått til valg på at det kan bli forandringer i skolestrukturen. Men enkeltrepresentanter kan foreslå å ta forslagene til innbyggerne opp til ny behandling. Så vi får avvente å se hva som skjer ikveld, sier ordføreren.