– Må kvitte meg med pappakilo før VM

Han har vært nærme flere ganger, men før Deutschland Tour sto han uten etappeseier siden han syklet seg inn i gul trøye i Tour de France 29. august i fjor.

Frustrasjonen begynte å stige og selvtilliten gikk ned. Men fire dager i Tyskland endret det meste.

Der vant han to etapper, slo flere av de beste spurterne i verden og nå stiger forventingene frem mot VM i Belgia i slutten av september.

– Det var deilig og smakte meget godt, sier 34-åringen til TV 2.

Nå er vårt største håp i den TV 2-sendte VM-fellesstarten i Flandern 26. september hjemme i Stavanger, hos kone og fire barn.

– Jeg har fortsatt litt igjen før vi kan begynne å snakke om VM-gull. Da må jeg opp noen hakk. Men i forhold til løpene jeg har syklet i det siste, så viste dette at jeg er på rett vei. Det går imidlertid litt for trått i bakkene, selv om jeg hang bedre med enn jeg gjorde under Tour of Norway, sier Kristoff, som hadde en 2. og 6. plass som sine beste resultater under etapperittet på hjemmebane for en drøy uke siden.

Sliter i bakkene

Kristoff har 17 rittdager i beina så langt i høst, etter at han ble vraket til Tour de France. Nå venter en treningsperiode hjemme i Stavanger, bare «avbrutt» av EM i Italia og Eschborn-Frankfurt.

– Bakkeformen må opp. Jeg føler hele veien at jeg sliter litt for mye når det går oppover. Enten må jeg ned noen kilo, eller så må watt-en opp.

– Så du føler at du har litt å gå på når det kommer til vekt?

– Det hadde ikke gjort noe å gå ned et par kilo. Men det er vel det som kalles pappakropp, sier 34 åringen - som er far til fire - og humrer godt.

Som tidligere vinner av Flandern Rundt, så vet Kristoff hva som kreves av ham under VM i Belgia. Der får han trolig følge av Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rasmus Fossum Tiller og Markus Hoelgaard. Så er den sjette og siste plassen foreløpig mer åpen.

– Løypa skal passe meg på en topp dag, men den er på limiten av hva jeg kan klare. Men jeg håper at jeg skal være der under VM.

– Seirene i Tyskland gir meg i hvert fall selvtillit på det at jeg fortsatt kan vinne løp. Det spiller positivt inn. Det gjør at jeg har mer tro på meg selv.

– Har du manglet det?

– Jeg vil ikke si at jeg har manglet det. Men jeg har ikke følt at det har gått så bra i det siste, så da er det også naturlig at man begynner å tvile litt, svarer Kristoff.

Avskrevet - igjen

Fra sofaen hjemme på Kaggestad gård i Vikersund har TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad latt seg imponere av det UAE Team Emirates-rytteren fikk til i Tyskland.

– Alexander var i ferd med å bli litt avskrevet, så klinker han til med to seire mot bra spurtere. Det betyr mye rett før VM. Han har nok hele tiden hatt VM i bakhodet som det store målet i år. Jeg tror han og trener Stein Ørn - som er gode til å planlegge - har lagt en kynisk plan mot det å spisse toppformen der. Jeg har tro på at han kommer til å slåss om medalje. Der venter en tøff løype og Alexander er alltid sterk i Belgia, minner Kaggestad om.

Kristoff skal nå ha en solid treningsuke i Stavanger før ferden går til Italia og EM.

– EM blir mest en gjennomkjøring for meg. Løypen der er egentlig litt for hard for meg, men da får jeg tatt i maks. Sammen med Frankfurt, som kommer uka etter, så blir dette fine løp for å bygge form frem mot VM.