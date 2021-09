Det elektriske skiftet i bilbransjen går for fullt – og det går fort. En rekke bilprodusenter i nå gått ut og satt sluttdato for biler med forbrenningsmotor.

En av dem er Audi, som nå bekrefter at produksjonsstart for den siste nye modellen deres med forbrenningsmotor, vil være om bare fire år.

Fra 2026 skal de så kun lansere nye modeller med helelektrisk drift. Produksjonene av forbrenningsmotorer skal fases ut innen 2033. Det kan nok også fort bli en god del tidligere enn dette.

De neste årene skal det komme en rekke nye elbiler. Nærmere bestemt er det planlagt mer enn 20 helelektriske modeller, innen 2025.

Et sentralt mål er gjøre produksjonen karbonnøytral innen 2025. Dette er allerede oppnådd som mellommål ved Audis produksjonsanlegg i Ungarn og Brüssel.

Sparer flere tonn CO2

Her jobber Audi på flere fronter. Selve batteriet er den mest energikrevende delen av elbilproduksjonen, det står for nesten en fjerdedel av samlet utslipp per produserte bil. Derfor var det også her Audi begynte arbeidet mot nullutslipp. I 2018 initierte selskapet «CO2 Program in the Supply Chain» for å finne muligheter for å redusere utslippene, sammen med underleverandørene. Lukkede kretsløp for materialer og bruk av grønn energi står sentralt her.

Disse tiltakene vil få sin fulle virkning innen 2025. Ifølge beregninger gjort av Audi og deres underleverandører, har dette et potensial til i gjennomsnitt å kunne spare 1,2 tonn CO2 per bil. Bare i 2020 sparte Audi til sammen 335.000 tonn CO2 i forsyningskjeden. Utslippsreduksjonen sammenlignet med 2019 var på 35.000 tonn.

Også ladbare hybrider forsvinner, les mer om det her:

e-tron startet Audis satsing på elektriske biler, nå er en rekke nye modeller på gang. Foto: NTB Scanpix

Bruker resirkulerte materialer

Til produksjonen av den første elektriske bilen fra Audi, e-tron, var det kontraktsfestet at energien til batteriproduksjonen skulle komme fra fornybare kilder.

Resirkulerte materialer brukes det også stadig mer av. Aluminiumsavfall fra pressverket returneres for eksempel til leverandøren. Dette betyr mindre behov for primæraluminium, og dermed mindre karbonutslipp. Med innføringen av «Aluminium Closed Loop» kunne Audis pressverk spare til sammen 165.000 tonn CO2 i 2020.

I tillegg benyttes resirkulerte materialer i stadig flere komponenter. Det sparer ikke bare karbonutslipp, men er også mer økonomisk. Rundt 27 deler i Audi Q4 e-tron er laget av materialer som har vært brukt før.

Mange har blitt borte - men du kan fortsatt kjøpe 250 dieselbiler i Norge

Bruken av resirkulerte materialer øker hos mange bilprodusenter, hos Audi skal disse særlig brukes i interiørene.

Vind- og solcelleparker

Innvendig blir resirkulerte materialer benyttet i isolasjons- og dempematerialer, men også mange synlige overflater inneholder gjenbruksråstoff. Dette inkluderer tepper og deler av bagasjeromsinnkledningen. I S line-interiøret, er sportssetene trukket med Dinamica mikrofiber i kombinasjon med kunstlær. Dinamica består av 45 prosent polyester, dette er råstoff som er resirkulert fra PET-flasker eller gamle tekstiler.

Så sant en elbil lades med energi fra fornybare kilder, vil den være helt utslippsfri i bruk. Derfor samarbeider Audi med energileverandører, og utvikler sine egne ladetjenester.

For å dekke det økende behovet for elbillading, etableres det nå sammen med flere partnere nye vind- og solcelleparker i flere europeiske land. Dette skal gi fem terrawatt ny, grønn energi innen 2025, noe som tilsvarer 250 vindturbiner. Ytterligere grønne prosjekter følger i nær framtid.

Tenker nytt: De skal lage flyttbare ladestasjoner

Nye ladeløsninger tvinger seg frem når store europeiske markeder skal ta overgangen til elbiler. «Audi charging hub» er noe av det vi kan vente oss her fremover.

Nye ladekuber

«Audi charging hub» er et nytt ladekonsept. Her kan lynlading reserveres på forhånd, mens man slapper av i et lounge-område i direkte tilknytning.

Ladehubene består av fleksible kuber med ladesøyler og gjenbrukte litium-batterier som energilager. Dette gir ikke bare gjenbruk av utrangerte elbilbatterier, men bidrar også til å avlaste toppene i strømnettet. Løsningen reduserer dessuten den tekniske kompleksiteten med høyspenningsoverføringer og dyre transformatorer.

Kubene kan lades med 11 kW per kube fra et standard 400-voltsnett. I pilotprosjektet er en samlet inngangseffekt på 200 kW tilstrekkelig til å gi en totalkapasitet på 2,45 Mwh. Kubene lades primært på natten. Om dagen får systemet støtte av solceller på taket. Dette gjør det mulig med 70 lynlandinger daglig, med opptil 300 kW effekt. En tradisjonell lynladestasjon med tilvarende effekt krever en effekttilførsel i megawatt-klassen.

Den første «Audi charging hub» settes for øvrig i ordinær drift ved Nürnberg nå i høst.

Les også: Dieselsalget stuper – men ett merke går mot strømmen

Video: Her tester vi nye Audi Q4 e-tron for første gang