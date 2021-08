Barcelonas nye stjerne til TV 2: - Jeg føler at dette er mitt hjem

På onsdag kan du se Norge - Nederland og alt av LaLiga på TV 2 Play!

– Jeg føler at dette er mitt hjem. Det var ett mål jeg hadde før jeg kom hit; å gjøre dette til mitt hjem. Jeg ønsker å være viktig for laget og for byen.

Det sier Memphis Depay til TV 2. Nederlenderen tegnet seg på scoringslisten da Barcelona søndag ettermiddag tok en oppskriftsmessig 2-1-seier over Getafe, som fremdeles står uten seier etter tre serierunder.

Har mer å by på

Depay har fått en strålende start på karrieren i Barcelona. Katalanerne hentet den 27 år gamle spissen gratis i sommer, da kontrakten hans med Lyon utløp. Fasiten etter tre kamper i Barcelona-trøyen viser to mål og en målgivende pasning. Mot Getafe kom hans første scoring på hjemmebane.

– Det er på grunn av supporterne at vi vinner disse kampene. De gir oss masse positiv energi, og det er det vi trenger akkurat nå. Stadion er ikke full, men de støtter oss og vi vil vinne kamper for dem, sier spissen til TV 2.

Han føler at han har har enda mer å by på den neste tiden.

– Jeg kommer hit som 27-åring og vet hva jeg må gjøre. Jeg er mer moden nå. Ting kan alltid bli bedre, men jeg er på riktig spor, slår Depay fast.

Møter Norge

Barcelona-trener Ronald Koeman kjenner godt til klubbens nysignering fra tidligere. Koeman trente det nederlandske landslaget i perioden 2018 til 2020. Da var hans nye superstjerne i Barcelona også en viktig brikke på landslaget.

– Først og fremst er han effektiv. Han tar ansvar i laget og det er alltid bra. Jeg kjente ham fra tidligere og tvilte ikke på at han ville gjøre det. Det er alltid fint at han viser det så tidlig. Det er noe som er veldig positivt, sier treneren.

Nå venter det et avbrekk fra klubbfotballen. Onsdag kveld er det duket for landskamp mellom Nederland og Norge på Ullevaal. Det gleder Depay seg til.

– Fokuset selvsagt på onsdagens kamp. Jeg gleder meg til å dra med landslaget. Vi skal forberede oss til kampen, og jeg er definitivt klar, sier han.