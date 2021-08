Ishockeypresidenten vil ha møte med Olympiatoppen etter at OL røk

– Støtten på 6 millioner kroner i året fra Team Danmark (den danske Olympiatoppen) er en av hovedgrunnene til at vi nå for første gang har kvalifisert oss til OL.

Det sier formann i Danmark Ishockey Union, Henrich Bach Nielsen.



Han legger ikke skjul på at uten denne økonomiske støtten hadde det vært umulig å holde aktiviteten i dansk ishockey oppe på et så høyt nivå.

– Til å begynne med gikk alle pengene til A-landslaget, men nå nyter også andre landslag godt av disse midlene, det gjelder kvinnelandslag og yngre landslag, understreker Nielsen.

Den norske ishockeypresidenten, Tage Pettersen, skulle selvsagt ønsket seg samme ordningen som danskene, men i Norge må man være medaljekandidat for å få støtte fra Olympiatoppen.

– Det betyr at vi må jobbe for å skaffe oss inntekter fra andre områder for å kunne satse på det nivået vi gjør nå med landslagene våre.

– Burde kriteriene for støtte endres?

– Vi bør iallfall diskutere dette med Olympiatoppen. Ishockey er en stor idrett og vi spiller på det øverste nivået. Vi er innenfor kriteriene når det gjelder paralandslaget, men ikke for A-landslaget.

– Hva hadde 6 millioner kroner i året betydd for A-landslaget?

– Mye, blant annet flere samlinger, sier presidenten i Norges ishockeyforbund, Tage Pettersen.

Norge tapte søndag den avgjørende kampen 0-2 mot Danmark som betyr at danskene er klare for OL i Bejing. Norge må imidlertid bli hjemme.