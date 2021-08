– Jeg går for årets TV-øyeblikk på Idrettsgallaen, fleiper Tarjei Bø og skjærer grimaser idet han ser bildene som fortsatt får ham til å grøsse.

To ganger med få minutters mellomrom krasjet han i asfalten etter at bindingen på rulleskia løste seg ut. Den siste av gangene i en slak nedoverkjøring, i en hastighet på mellom 30-40 km/t.

– Det stikker nesten i såret på magen fortsatt. Når jeg hører lyden av krasjen, er det som at det brekker seg litt igjen, sier han.

I vranglås

To uker etter at stryningen pådro seg hjernerystelse og skrubbsår over hele kroppen, er han fortsatt ikke i stand til å trene. Etter fallene under showrennet i tyske Wiesbaden måtte han avbryte landslagets høydesamling i Seiser Alm og reise hjem.

Der har han ligget på sofaen mens lagkameratene har reist videre til østerikske Obertilliach.

SÅRENE GROR: Men energien lar vente på seg for Tarjei Bø. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg føler kroppen er litt i vranglås. Jeg er sliten og har lite energi, og merker at jeg ikke er klar for å trene. Jeg kan se det på mitt eget ansikt i speilet at jeg er sliten i blikket. Jeg skulle gjerne vært tilbake i full trening, men enn så lenge er jeg på sofaen, sier Bø.

HJEMME MED FORLOVEDEN: Tarjei Bø kan trøste seg med at august ikke har vært helsvart: Før fallene i Wiesbaden forlovet han seg med samboer Gita Simonsen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nå begynner han å bli utålmodig.

– Selv om jeg slapper av, klarer jeg ikke å få tilbake energien. Kroppen har vært gjennom en tøff greie.

– Hvordan er hodet etter hjernerystelsen?

– Jeg føler meg like smart som før, men allmenntilstanden er litt redusert. Jeg har fått tilbake lettheten i topplokket. Nå er det mer at jeg mangler krefter til å drive toppidrett.

– Er det ellers noen fysiske grunner som hindrer deg i å trene?

– En del av sårene er akkurat der skytestillingen er, så det er litt vondt fortsatt. Men skrubbsårene er ikke verre enn at jeg kunne gjort den fysiske treningen nå. Det er bare det at energien er så lav at det ikke gir meg noen utvikling, sier Bø.

Mange ulykker

Bø er bare én av flere utøvere som har opplevd at Rottefella-bindingen på rulleskia løser seg ut i fart denne sommeren.

Under Oslo skishow i juni falt Håvard Moseby i høy hastighet, mens Martin Løwstrøm Nyenget led samme skjebne i en sving.

Deretter var det OL-helten Simen Hegstad Krüger sin tur under Blink-festivalen tidlig i august - før Tarjei Bø altså skremte TV-seerne med to fall i asfalten - der særlig det siste var av det brutale slaget.

– Nå er jeg ganske sikker på at Rottefella tar det på alvor, og det har de sagt til meg også. Men hvis jeg spoler litt bakover i tid, lurer jeg på hva de kunne gjort før mine fall og Krügers fall. Allerede da visste de veldig godt hva som var problemet, for det hadde skjedd flere ganger.

– Da folk begynte å tryne, burde de bare reist rundt i hele Europa og samlet sammen de bindingene, fått folk til å slutte å bruke dem. Feil kan skje, men når det skjer såpass mange ganger burde de lagt mer energi i at ingen rulleskiutøvere kom til start med den bindingen. Jeg synes det er for dårlig at de ikke fikk ræva i gir, for å si det rett ut, sier Tarjei Bø.

Legger seg flat

Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebostad, ser tydelig preget ut når han blir konfrontert med kritikken fra Bø.

– Det som skjedde med Tarjei i Wiesbaden er forferdelig leit. Vi skulle tatt turen dit, fulgt opp med ekstra sikkerhetstiltak og sørget for at dette fungerte som det skulle. Jeg burde satt meg på første fly, men det gjorde jeg dessverre ikke. Og det er jeg forferdelig lei meg for. Det har jeg også sagt til Tarjei, sier han.

– Hvorfor dro dere ikke?

TAR SELVKRITIKK: Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebostad. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Grunnen til at vi ikke gjorde det, var fordi vi mente vi hadde informert om tiltak som skulle gjøres. Vi så at det var vanskelig å komme seg ned dit fysisk i situasjonen som er i dag, men det er egentlig ingen unnskyldning. Jeg eller en av oss burde reist for å følge opp at bindingene var som de skulle være.

– Hva legger du i at dere hadde informert om tiltak?

– Vi hadde informert de der nede om å ta visse forholdsregler, men på en annen side er det vårt ansvar i Rottefella. Vi burde gjort som i Blink, vært fysisk til stede og sikret at dette ikke skjedde. Det er ikke annet å si enn at vi er fryktelig lei oss, sier Myklebostad.

Rottefella har nå utviklet og produsert opp flere tusen nye sikkerhetslåser, som må ettermonteres på de eksisterende bindingene. Disse skal være en garantist for at det ikke skjer flere ulykker der bindingene åpner seg i fart.

Lærepenge

Bindingen som har forårsaket alle ulykkene i sommer ble lansert våren 2017, ifølge Rottefella-direktøren.

– Er det først nå det har oppstått en rekke uheldige episoder?

NY SIKKERHETSLÅS: Den hvite sikkerhetslåsen er utviklet og produsert etter fallene til Tarjei Bø. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ja, noe har skjedd. På rulleski blir konsekvensene større hvis det skjer feil, og derfor ser vi ikke noen annen løsning enn å låse fast bindingen. Det vil også bli den framtidige løsningen - at alle nye produkter leveres med denne sikkerhetslåsen.

– Men da to utøvere falt under Oslo skishow i juni, hvorfor gikk ikke alarmen?

– Vi så naturligvis på dette umiddelbart, men valgte da å produsere et plastgrep foran på bindingen i et annet og sterkere materiale. Vi mente det skulle være godt nok. Vi gikk ut i markedet og anbefalte kunder å få bindingen byttet ut og sjekket. Da det skjedde igjen på Blinkfestilvalen, viste det seg at dette ikke var bra nok. Vi valgte da så raskt som mulig å lage den nye sikkerhetslåsen som vi har brukt masse tid på siden da, sier han.

Tarjei Bø håper Rottefella har fått en lærepenge.

– Jeg vet at de tar det på alvor nå. Men det er litt seint for min del, selv om det er bra for alle andre, spesielt unger som skal i trafikken og gå på rulleski, sier han.

– Hva betyr det for din oppkjøring?

– Med en gang jeg gikk på trynet var jeg ganske lettet over at ingenting var brukket. Men nå som det er gått to uker uten at jeg har fått trene, er jeg utålmodig. Det begynner å gå ut over forberedelsene mine til OL. Et par skritt tilbake skal jeg tåle, men det bør ikke bli 4-5 skritt til, sier han.