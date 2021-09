Det unge paret hadde kjøpt drømmeboligen i den idylliske bydelen Gressvik i Fredrikstad. Trodde de.

«Spennende og meget sjarmerende enebolig», sto det i salgsprospektet om det vestvendte funkishuset fra 1938.

Melanie Andreassen (26), Fredrik Carlsen (30) og deres sønn Abel (2) flyttet inn 30. juli 2020. Men boliglykken ble kortvarig. Få dager etter innflytting gikk det opp for dem at noe ikke stemte.

– Vi hørte knekking i gulvet. Jeg trodde jeg hadde en katt i veggen, sier Melanie til TV 2 hjelper deg.

Se filmen Melanie tok av rottene i videoen øverst!

DØD ROTTE: Denne rotta ble tatt hos Melanie og Fredrik 6. september, 2020. Foto: Melanie Andreassen.

Hun forteller at de hadde brukt alle midlene sine til å komme seg inn på boligmarkedet, og derfor ikke hadde råd til å leie en annen bolig midlertidig.

Så de ble boende i et svært problematisk hus.

– Vi traff vel bunnen da vi fant den rotta inne på rommet til guttungen. Det var verst. Det var ille, sier Fredrik Carlsen.

Gnagemerker på avløpsrør

Det fremgår i skaderapporter paret innhentet i fjor høst at rotteproblemet etter all sannsynlighet går langt tilbake i tid.

«Rotter tar seg opp av grunnen via usikrede gjennomføringer og sprekker i støpen» skriver Nokas skadekontroll, som daterer skadeårsaken til 2003, i form av sprekker og hull ned mot grunnen.

SSG skriver at det er umulig å datere rotteangrepet, men omtaler gnagemerker på avløpsrør, og at én eller flere rotter har spist av tapetet bak kjøkkeninnredningen.

«Stor fare for at det gnages på strømkabler og vann og avløp,» står det i rapporten fra SSG.

Fant rotte på barnerommet

TV 2 hjelper deg tar med Sinnasnekkern Otto Robsahm for å undersøke tilstanden på boligen til Melanie og Fredrik.

Samtidig inspiserer han sokkelleiligheten der Melanies søster, Julie (23), bor.

Se episoden her på TV 2 Play.

Robsahm saumfarer kriker og kroker, og filmer inn i hulrom med videoskop. Han mener at huset er «en himmel for rotter» og påviser flere steder det han kaller «motorvei for rotter».

ROTTER UNDER HUSET: Otto Robsahm undersøker hulrom under grunnmur der Melanie (t.v.) har plassert viltkamera som har fotografert rotter. Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg.

Melanie forteller om morgenen da hunden deres løp febrilsk inn og ut av barnerommet.

– Da hørte vi sånn «pip pip», og da var den rotta oppi lekekassa til sønnen min. Så han sover ikke på eget rom lengre. Han sover inne hos oss.

– Han får ikke gå inn på rommet sitt før vi har sjekket at det er rottefritt. Men det er et slit å måtte ha det sånn.

– Fella var smelt igjen nede. Rotta har bare fått et klask. Da kom den opp hit. Vi fanget den og tok livet av den, forteller Melanie.

Hva er boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring tilbys av flere aktører, og kan dekke juridisk bistand hvis du som boligkjøper havner i en konflikt med selger.

DNB peker på fordeler og ulemper ved boligkjøperforsikring.

På den ene siden har cirka 90 prosent av boligselgerne juridisk bistand gjennom eierskifteforsikring, men på den andre siden kan du som boligkjøper være delvis dekket over den vanlige innbo-/fullverdiboligforsikringen, ifølge DNB.

Melanie sier hun kastet lekene som lå i kroken på barnerommet der rotta hadde kravlet.

– Jeg ville ikke ha noen av lekene der. Det var jo blod og tiss overalt. Og bæsj. Det at jeg bare skulle vaske over lekene hans, det var ikke aktuelt, sier Melanie.

Melanies søster, Julie, bor i sokkeletasjen. Julie forteller om en skummel opplevelse hun hadde med en lem som henger på stueveggen.

Plutselig oppdaget hun rotteaktivitet bak lemmen.

– Lemmen begynte å gå utover.

– Er dette hver dag? spør Otto Robsahm.

– Du hører dem hver dag, svarer Melanie.

ROTTEBÆSJ I VEGGEN: Granskning av sokkeletasjen, der Julie (t.v.) bor. Bak denne vegglemmen fant Otto Robsahm (t.v) avføring fra rotter. Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg.

– Dette er laveste nivå

Robsahm mener det er åpenbart at rotteproblemet i huset går langt tilbake i tid.

– De som har bodd her, de har hørt det. Så enkelt er det, sier Robsahm.

– Det er et gammelt hus. Stubloftsleire, pukk, grove steiner til grunnmur. Det er «heaven» for rotter.

Robsahm sier at det trengs noen drastiske grep for å hindre rottene i å komme inn i huset.

Fakta om rotter I dagligtale er rotte synonymt med brunrotte.

Vekt: 200-500 gram. Kroppslengde: 18-25 cm. Hale: 15-21 cm.

I byer med rik tilgang på søppel kan rotter veie opp mot én kilo.

Fleksibel og altetende.

Nattaktiv. Kan svømme i vann- og avløpssystem.

Kan under gode forhold få opptil fem kull i året.

Drektighetstid: ca. 3 uker. Kull: 3–7 unger.



Kilder: snl.no og Wikipedia.

Han mener at betegnelsen «relativt bra standard», som står i prospektet, overhodet ikke stemmer med boligens faktiske tilstand.

Ifølge Robsahm er «oppussingsobjekt fra bånn» en mer korrekt betegnelse.

– Dette er laveste nivå. Det er ikke bra i det hele tatt, lyder konklusjonen fra Robsahm.

Rotter ikke nevnt i prospektet

Da Melanie og Fredrik kjøpte boligen til knappe tre millioner inkludert omkostninger, kjøpte de samtidig Boligkjøperforsikring Pluss fra Help. Totalt betalte de 14.300 kroner.

Ifølge prospektet er Boligkjøperforsikring en rettshjelpsforsikring som gir profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, samt advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

ENEBOLIG MED ROTTER: Melanie og Fredrik ga tre millioner for huset som ifølge prospektet skulle ha «relativt bra standard». Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg.

Siden rotter ikke er nevnt i salgsprospektet, ble det helt sentralt for Melanie og Fredrik å bevise at rotteproblemet startet lenge før de flyttet inn.

På tross av innsatsen hun la ned, opplevde Melanie at hun ikke ble trodd av Help-advokaten som var på saken hennes.

– Advokaten trenger mer og mer bevis. Vi har ikke mer å gi. Jeg har kjørt Fredrikstad rundt for å finne folk som har bodd her før. De skriver vitneforklaring med signatur fra to personer. Jeg kommer tilbake og Help sier den er ikke gyldig, sier Melanie til TV 2 hjelper deg.

Det ene vitnet, en tidligere leieboer, skal ha hørt rotter flere ganger i vegger og tak, og skal ha sett rottefeller langs husveggen.

Det andre vitnet, en bekjent av selger, skal ha hørt rotter i tak og vegger. Han skal også ha sett en rotte klatre ned fra en taklist og ned på kjøkkenet, gå tvers over gulvet og løpe ut døren.

Help forsikring mener derimot at Melanie og Fredrik fikk god hjelp. Les svaret fra Help nederst i saken.

PLAGSOM GJEST: Død rotte hos Melanie og Fredrik. Foto: Melanie Andreassen

Dro ut og skaffet «rottevitner»

Familien flyttet altså inn i «rottehuset» 30. juli i fjor.

21. september sendte Helps advokat en reklamasjon til selgers forsikringsselskap HDI, representert i Norge av Claimslink. Help reklamerte også overfor selger.

Reklamasjonen nevner blant annet «skadedyr i form av rotter i boligen. Se rapport fra Nokas, som konkluderer med at skadene har lang utviklingstid.»

6. oktober ga Help-advokaten ros til Melanie etter at hun hadde klart å spore opp vitner som fortalte om rotteobservasjoner i boligen flere år tilbake i tid.

«Dette er veldig bra mtp. bevis for selgers kjennskap…» skrev Help-advokaten i en epost til Melanie.

Advokaten anbefalte Melanie å skrive ned det naboen fortalte i et Word-dokument, for så å skrive dette ut og deretter få vedkommende til å lese gjennom og signere det.

«Det kan vi da bruke som en vitneuttalelse,» skrev advokaten.

EKLE SPOR: Boligen i Fredrikstad ble en stor skuffelse for kjøperne. Foto: Melanie Andreassen

Opplevde å ikke bli trodd om rottebevis

Men neste dag mottok Melanie en epost fra Help med en ganske annen tone.

I eposten skriver advokaten at tiden fra overtakelsen til avdekkelsen av rotter «tilsier» at selger visste om rottene: «( . . .) men allikevel hadde selger forsikringsdekning og har ikke meldt fra om skadedyr.»

Help-advokaten skriver til Melanie at «videre beviser ikke vitneuttalelsene selgers kjennskap med mindre de varslet selger.»

I en annen epost samme dag skriver Help-advokaten til Melanie at «videre er det ikke nok at vitnet har observert skadedyr, vedkommende må også ha meddelt til selger, slik at vi har bevise [sic] selgers kjennskap.»

Melanie sier til TV 2 hjelper deg at når det kom til stykket så opplevde hun at hun ikke ble trodd av Helps advokat, og hun følte at hun måtte «jobbe» for Help.

KJØPTE HUS OKKUPERT AV ROTTER: Melanie Andreassen sier hun opplevde at hun måtte «jobbe» for forsikringsselskapet Help midt i en vanskelig periode. Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg.

– Det var det jeg følte at jeg gjorde. Jeg gjorde ikke noe annet enn å sitte med den rottesaken. Det huskjøpet her. Og da ble det veldig tungt. Da var jeg veldig sliten. Når du er sliten blir du amper. Du er trøtt, du får ikke sove om natten. Du blir aldri uthvilt.

– Vi har fått tak i folk som har bodd her før. De skriver vitneforklaring med signatur fra to personer. Vi kommer tilbake og de sier nei, den er ikke gyldig. Hvorfor er ikke den gyldig? Jo, han har ikke snakket med huseier om det, sier Melanie Andreassen til TV 2 hjelper deg.

Krever 1,9 millioner

Melanie og Fredrik valgte dermed å ta farvel med Help, og er nå representert av advokat Jon Martin Jakobsen i Advokatfirmaet Møller.

Jakobsen representerer Melanie og Fredrik overfor selger Jan Kåre Pedersen og hans forsikringsselskap HDI, representert ved Claimslink.

Kravet på 1,9 millioner omfatter rotteskader og en rekke andre utbedringer.

KRAVLER UNDER HUSET: Rotter fanget på viltkamera plassert under huset til Melanie og Fredrik i Fredrikstad. Foto: Melanie Andreassen.

Jakobsen opplyser til TV 2 hjelper deg at kravet ble oppjustert etter at Otto Robsahm gjorde paret klar over manglende membran på bad, men han vil ikke kommentere motpartens forlikstilbud.

Så hva med Claimslink? Vil de imøtekomme kravet til Melanie og Fredrik?

– Vi ønsker ikke å kommentere saker som er under behandling, skriver Mads Andersen, assisterende fagansvarlig og leder skade i Claimslink, i en epost til TV 2 hjelper deg.

Selger forsvarer prospektet

Selger Jan Kåre Pedersen sier til TV 2 hjelper deg at hverken han eller foreldrene hans har sett eller hørt rotter eller andre gnagere i boligen. Han sier han solgte boligen «i god tro.»

Pedersen legger til at han skjønner Melanie og Fredriks frustrasjon.

– Står du inne for teksten i prospektet? Det står blant annet at boligen innehar relativt god standard?

– Ja, jeg mente jo det selv. Vi har jo bodd der i mange år.

Imidlertid ønsker han ikke å kommentere vitneerklæringene som Melanie skaffet om rotteaktivitet i boligen.

Slik unngår du rotter i boligen Steng hull der rotter kan komme inn.

Oppbevar mat i metall- eller glassbeholdere med tettsittende lokk.

Hold det rent i huset og rundt i hagen.

Kast søppel i metallbeholdere med tettsittende lokk.

Rydd opp matrester fra kjæledyr.

Begrens mengden av fuglemat.



Kilde: Rentokil

Pedersen bekrefter at han kjenner til rapportene om rotteaktivitet som Melanie og Fredrik skaffet. Han utelukker ikke at det kan ha vært rotteaktivitet i boligen, men understreker at han ikke har vært kjent med det.

– Jeg ville jo selvfølgelig tatt grep. Jeg har jo bodd i boligen og hadde planer om å gjøre det videre også, men nå har vi jo fått et barn til og trengte noe større. Jeg synes selvfølgelig at hele situasjonen er uheldig, sier Pedersen.

Help svarer på kritikken

Help-sjef Johan Dolven takket ja da TV 2 hjelper deg spurte om han ville møte Melanie Andreassen og Fredrik Carlsen.

Dolven avviser påstander fra Melanie om at hun skal ha blitt motarbeidet av Help.

Programleder i TV 2 hjelper deg, Solveig Barstad, spør Dolven om hva slags hjelp Help egentlig har gitt i denne saken.

– Jeg mener vi har gitt god hjelp. God advokathjelp. Boligkjøpforsikring er jo opprinnelig for å skape balanse i bolighandel hvor det er boligselgerforsikring eller eierskifteforsikring, der trenger man advokater, også trenger man advokater på vår side.

Dolven forteller at Help har 150 advokater som jobber mye med avhendingsloven, og har det største miljøet på dette i Norge.

DIALOG OM ROTTE-PROBLEM: Daglig leder i Help forsikring, Johan Dolven (t.v.) møtte TV 2 hjelper deg-programleder Solveig Barstad, med Fredrik Carlsen og Melanie Andreassen (bak t.h.). Foto: Fredrik Drevon / TV 2 hjelper deg

– Den advokaten dere har fått har gitt dere en realitetsorientering om hvordan det kan gå i saken. Samtidig har hun vært veldig på, og vært i dialog med dere, sier Dolven til Melanie og Fredrik.

– Men det er klart at når man eventuelt skal gå til retten så er det juss, og da er det ikke sikkert at det går akkurat sånn som man håper. Vår advokat har sendt en reklamasjon og var i god gang med forhåpentligvis å finne en løsning i saken deres.

Ønsker dem velkommen tilbake

Dolven sier at det har vært tett dialog mellom Helps advokat og Melanie og Fredrik.

– Det har vært avtalt mye møter, hun [Helps advokat, journ. anm.] har blant annet gitt dere «god cred» for å få tak i gode vitner i forbindelse med tidligere leieboere.

586 millioner i omsetning TV 2 hjelper deg spurte Help om nøkkeltall:

I 2020 tegnet 35,000 kjøpere boligkjøperforsikring. 5000 kjøpere tegnet i tillegg Pluss.

Help hadde ca 60 prosent markedsandel, og boligkjøperforsikring utgjorde under halvparten av Helps totale omsetning i 2020.

Totalt fremmet ca. 6.500 kjøpere med boligkjøperforsikring krav mot selger i 2020.

Kjøper vant frem med sitt krav i ca halvparten av sakene.

Help hadde driftsinntekter på 586 millioner i 2020, og et driftsresultat på 75 millioner, ifølge proff.no.

Help er heleid av Arag, et tysk forsikringsselskap.

– Ja, men det sa hun ikke telte noe, svarer Melanie.

– Det siste jeg så, skrev hun [Helps advokat, journ. anm,] at det var veldig bra, og det kunne brukes med rettslig bevis, sier Dolven, som ønsker det unge paret velkommen tilbake som kunder.

Rotter i reklamefilm

Ifølge Dolven ønsket Help å hjelpe Melanie og Fredrik «best mulig hele veien.»

Programleder Solveig Barstad har med et nettbrett og viser Help sin reklamefilm til Dolven.

I filmen ser man blant annet rotter som løper forbi en falleferdig bolig.

– Disse skadedyrene som gikk rundt der, er ikke det et signal til kundene om at hvis det dukker opp rotter i huset ditt så får du hjelp?

– Jo, og det har de fått. Advokaten hos oss har reklamert til eierskifteforsikringselskapet på skadedyr. Og den reklamasjonen var god, svarer Dolven.

Forbrukerrådet: – Helt trygg blir du aldri

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, sier til TV 2 hjelper deg at det ikke finnes noen garantier i boligkjøpet.

– Helt trygg blir du aldri når du kjøper eller selger bolig. Og det er jo litt rart fordi i boligsalget tegner både den som kjøper boligen og den som selger boligen en egen forsikring, og vi har mange profesjonelle mennesker rundt oss som skal hjelpe oss. Men likevel har vi utrolig mange konflikter i kjøp og salg av bolig.

KRITISK TIL HELP: Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, sier at forretningsmodellen til Help minner om bukken som passer havresekken. Foto: Jan Kenneth Bråten / TV 2 hjelper deg.

– Jeg har omtalt forretningsmodellen til Help som bukken som passer havresekken. Det handler om at Help har mulighet til å kontrollere hvor mye tid en advokat bruker på en sak, og om saken i det hele tatt blir behandlet.

Kommunikasjonsdirektør i Help, Dag Are Børresen, svarer at de er opptatt av fornøyde kunder, ikke av å spare timer.

– Jensens påstander er urimelige, og vi opplever at dagens ledelse i Forbrukerrådet anerkjenner boligkjøperforsikring, både fra Help og andre tilbydere, skriver Børresen i en epost til TV 2 hjelper deg.

Eiendomsmegler: – Har full forståelse

Eiendomsmegler Kai Roger Hagen i Foss & Co Østfold skriver i en epost til TV 2 hjelper deg at i denne situasjonen «kan vi ikke se at vi kunne gjort noe annerledes, men har full forståelse for at våre kjøpere opplever dette som mer enn vanskelig.»

Han opplyser at rotter ikke er nevnt i prospektet fordi det på salgstidspunktet ikke forelå noe informasjon fra selger eller takstmann om dette.

– Det ble ikke oppdaget noe på befaringen, hverken av undertegnede eller av takstmannen. Det ble heller ikke opplyst noe om rotter av selger muntlig eller i selgers egenerklæring.

– Står du som ansvarlig megler inne for informasjonen som ble gitt til kjøperne i salgsdokumentene og på visning?

– Ja. Vi har utarbeidet vår salgsoppgave med vedlegg basert på informasjon vi fikk fra selger, takstmannen og fra kommunen, svarer Hagen.