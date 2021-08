359 smittetilfeller i Trondheim i helga – skal masseteste 35.000 studenter

Det kom frem i en pressemelding fra Trondheim kommune, mandag morgen.

118 av tilfellene ble registrert fredag, mens 105 ble registrert smittet lørdag. Søndag ble det registrert hele 136 nye smittetilfeller.

I tillegg til de registrerte PCR-testene har kommunen registrert meldinger om cirka 100 positive hurtigtester hver dag i helga. Disse vil fortløpende følges opp med PCR-test.

– Vi har sett at vi har hatt en negativ utvikling over flere dager. Nå ser det ut til at det har stabilisert seg på litt over 100 tilfeller om dagen, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til TV 2.

Han håper budskapet de har gått ut med til studentene om å kutte fadderaktiviteter vil virke, og at tallene vil gå ned.

For de aller fleste av tilfellene knyttes til studentmiljøene i byen.

– Det er over 40 studieretninger ved NTNU som er berørt, og 90 prosent av tilfellene er i aldersgruppen 18-23, sier Wolden.

I løpet av de neste dagene vil byens 35.000 studenter massetestes.

– Foreløpig ser det ut til at smitten er avgrenset til studentene, så det er ikke sikkert det har til hensikt å innføre nye tiltak utover denne gruppen, sier Wolden.