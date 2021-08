Pochettino hyller Messi etter debuten - vil ikke kommentere Mbappé-ryktene

Se Messi komme inn til sin debut øverst!

Lionel Messi fikk sin debut for PSG i lørdagens kamp mot Reims. Det franske hovedstadslaget vant kampen 2-0 etter to scoringer fra Real Madrid-linkede Kylian Mbappé.

Messi ble byttet inn for Neymar midtveis i den andre omgangen. Enda argentineren med nummer 30 på ryggen kun fikk en halv omgang å vise seg frem på, var landsmann og manager Mauricio Pochettino imponert over sin debutant.

– Veldig bra. Siden han kom på banen, med hans førstetouch, fikk laget selvtillit. Jeg er veldig glad fordi det var en debut, og selv om vi snakker om Lionel Messi, så var det viktig med en god debut og seier. Jeg er glad for at han allerede er en del av gruppen og at han hjalp laget med å få et godt resultat, sa Pochettino på pressekonferansen etter seieren.

– Det er flott å se hvor mye folk setter pris på ham, ikke bare PSG-fans, men også hele stadion i Reims. Det er noe Messi har fortjent. Det er en fin ting, lag han til.

INN FOR NEYMAR: Lionel Messi ble byttet inn til sin debut for PSG lørdag kveld. Foto: Franck Fife

Ville ikke kommentere Mbappé

Pochettino beskriver i tillegg Messi som en samlende figur i PSG-garderoben. Optimismen er stor i Paris, forklarer treneren.

– Altså, han er Messi, og motivasjonen kommer fra at vi ønsker å kjempe om titler. Det er klart at Leo har hatt en karriere, en tilstedeværelse og en personlighet som er smittsom når det gjelder optimisme. Det siste ukene vi har vært sammen har vært veldig bra når det gjelder å skape et samhold.

Pochettino fikk også spørsmål om Mbappé etter seieren mot Reims. Den franske superstjernen er sterkt koblet til en overgang til Real Madrid, som skal ha bydd i underkant av to milliarder kroner for ham.

– Presidenten har sagt sitt. Vår direktør har sagt sitt. Jeg har ingenting å si om dette temaet, sa Pochettino.

Overgangsvinduet stenger ved midnatt tirsdag.