Krisen i Kabul gjorde at reisen til den norske vulkanøya tok en uventet vending

– De har hatt et flott opphold, er godt ivaretatt og blitt en godt sammensveiset gjeng, sier pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om delegasjonen på 30 myndighetspersoner.

Forrige mandag skulle medlemmene i Samarbeidsutvalget for Miljø på Jan Mayen (SUM) hentes tilbake til fastlandet av et Hercules-fly fra Luftforsvaret, etter et opphold på Jan Mayen.

Øya ligger 950 kilometer fra det norske fastlandet og 600 kilometer nord for Island, og de 30 nordmennene fra blant annet Forsvaret, Justisdepartementet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet og politiet var der for å utføre kartlegging og befaring.

Den norske delegasjonen ble fløyet til Jan Mayen med et Hercules-fly 19. august. Foto: Tom Cato Karlsen

– Måtte omprioritere

Moen ved FOH sier at evakueringsoperasjonen fra Kabul førte til at Forsvaret brått måtte omprioritere sine ressurser. Dermed måtte utvalgsmedlemmene vente.

– Forrige mandag var det planlagt å hente ut delegasjonen, men vi måtte omprioritere, sier Moen til TV 2.

Luftforsvaret har fire C130J Hercules transportfly, som vanligvis brukes til transport av personell og materiell for Forsvaret.

– Vi lider ingen nød. Når folk står i fare for å miste livet i Afghanistan, trengte de denne ressursen betydelig mer enn oss, sier Tom Cato Karlsen, statsforvalter i Nordland.

Da TV 2 snakket med ham på telefon mandag formiddag, var han i ferd med å rengjøre rommet som ble stilt til rådighet, før delegasjonen skulle plukkes opp av kystvaktskipet «Barentshav».

– Hell i uhell

– Dette var hell i uhell for blant annet Riksantikvaren, som på grunn av det forlengede oppholdet har fått kartlagt betydelig mer enn planlagt. Utvalget har i tillegg til å bli godt kjent på øya, fått et tett innblikk i hvordan stasjonen drives, og blitt godt kjent med de som jobber her, sier Karlsen til TV 2.

Statsforvalteren i Nordland er forvaltningsmyndighet for Jan Mayen naturreservat som dekker nesten hele øya og havområdene rundt. Godt vær gjorde sitt til at ti dager på den norske vulkanøya ble en minnerik naturopplevelse for SUM-medlemmene, forteller han .

– Man sier jo at det er her været lages, og det har vært overraskende bra, med temperaturer opp mot 12-13 grader, sier Karlsen.

Ferden gikk på kryss og tvers av øya, og Karlsen var blant de heldige som fikk sett Beerenberg, verdens nordligste aktive vulkan, i strålende solskinn.

Beerenberg er 2.277 meter over havet. Foto: Tom Cato Karlsen

Økt strategisk betydning

Utvalgsmedlemmene fikk også anledning til å befare «Atlantic City», radiolyttestasjonen som amerikanerne etablerte i 1943. Havområdene ved øya har for øvrig fått økt militærstrategisk betydning både for USA og Russland.

I desember 2019 besøkte amerikanske militære eksperter Jan Mayen, for å vurdere flystripen på øya og styrke kapabiliteten til den amerikanske europeiske felleskommandoen i nordområdene.

Den norske vulkanøya har strategisk beliggenhet ved sjørutene som forbinder Russland til Atlanterhavet. For Russland er det avgjørende å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia – det såkalte GIUK-gapet.

På den norske stasjonen som drives av Cyberforsvaret, er det i tillegg til den meteorologiske stasjonen sendere for Telenors maritime radio, kalibreringsstasjoner for GPS og satellittnavigasjonssystemet Galileo og seismostasjoner for Universitetet i Bergen og for Norsar.