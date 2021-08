Ordknapp skiledelse etter oppvaskmøte - skal møtes igjen

Norges Skiforbund samlet sponsorene for å oppklare situasjonen til sportssjef Clas Brede Bråthen. Etterpå var møtedeltakerne lite snakkesalige.

Se skipresident Erik Røste «rømme» fra pressen øverst!

Det har vært mye bråk rundt Clas Brede Bråthens fremtid som sportssjef i hopp den siste tiden. Norges Skiforbund vil ikke ha ham med videre, mens det sportslige apparatet ønsker å beholde Bråthen.

Mandag hadde ledelsen i Skiforbund stelt i stand et «oppvaskmøte» på Lysaker for å oppklare situasjonen for sponsorene.

Til stede var blant annet generalskretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg, leder av hoppkomiteen Alf Tore Haug, skipresident Erik Røste og landslagstrener Alexander Stöckl. Ingen av partene var spesielt snakkesalige før møtet.

Clas Brede Bråthen var ikke på møtet, som varte i snaut halvannen time.

Skipresident Røste var ordknapp etter møtet og ville si minst mulig med et samlet pressekorps på slep.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i den saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber vi om respekt for, sier skipresidenten til TV 2 og resten av det fremmøtte pressekorpset.

– Vi ønsker å løse saken til det beste for norsk skisport.

Generalsektretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og er enige om å snakke igjen, sier hun.

Sponsorsjef: – Dypt bekymret

Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef, sier at sponsorene har ytret sitt syn til Norges Skiforbund. Flere sponsorer har reagert sterkt på behandlingen av Bråthen.

– Vi er dypt bekymret for hvordan denne saken utvikler seg med tanke på vår nasjonalsport som Nammo har vært så heldig å sponse i 11 år, sier han til NRK.

Det er ikke bestemt når det neste møtet vil finne sted.