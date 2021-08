Volvo har som mål at halvparten av deres biler som selges i 2025 skal være fullelektriske. Til nå har de lansert én modell, nemlig kompakt-SUVen XC40 Recarge. En bil som til tross for litt «innkjøringsproblemer» selger godt her i Norge.

Nå kommer nestemann, som bygges på samme lest. Vi snakker fortsatt om en bil i 40-serien, men denne gang en mer coupelignende variant. C40 Recarge er navnet denne gangen. C-en i betegnelsen står for coupe.

Vi har skremt ut vår egen bilekspert, Benny Christensen, for å ta nykommeren nærmere i øyesyn. Akkurat nå er nemlig et før-produksjonseksemplar i landet, nærmere bestemt på Aker Brygge hvor den presenteres for utvalgte pressefolk.

Vi gjør som vi pleier: Tar en telefon for å få høre hvordan dette går:

Ser bedre ut i virkeligheten

– Ring, ring ...

– Hei, Knut, er du spent på å høre mer om den nye elbilen fra Volvo nå?

– Klart jeg er! Fortell oss litt om hva du har sett så langt, da.

– Selv om den i prinsipp er lik XC40, gir den et ganske annerledes visuelt inntrykk med den fallende taklinjen. C40 ser tøffere og mer sporty ut. Men med samme understell og hjuloppheng som XC40 er den ikke sportsbil-lav. Vi snakker jo crossover med litt høy bakkeklaring og firehjulsdrift. Min helt subjektive mening er at den ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder. Dette er helt klart en sporty Volvo!

XC40 til venstre. C40 til høyre. Det er strengt tatt bare taklinjen og hekken som skiller de to.

408 hestekrefter også her

– Hva med batterier og rekkevidde?

– Plattformen er den samme, elmotorene er de samme, og bilene vil rulle med strøm fra samme batteri. Et batteri på 78 kWt. Som er nok til å gi bilen en rekkevidde på 420 kilometer. Et par kilometer mer enn SUV-utgaven. Det kommer av lavere luftmotstand.

– Hva med ytelser og vekt, er de også det samme?

– Ja, vi snakker om 408 hestekrefter og 660 Nm i dreiemoment. 0 til 100 km/t på raske 4,9 sekunder og en toppfart på 180 km/t. Det siste gjelder forresten alle Volvoer. Av sikkerhetshensyn er toppfarten sperret på 180 km/t.

Ingen store overraskelser innvendig. Har du sittet i en ny Volvo de siste årene, vil du kjenne igjen mye her.

C40 starter på 554.900 kroner

– Bagasjerommet i C40 Recharge er på 413 liter. Det er naturlig nok litt mindre enn på XC-utgaven, men det er ikke store forskjellen. Taklinjen «stjeler» nødvendigvis noe plass her. Frunken, bagasjerommet foran, er forresten på 31 liter. Ikke kjempestort, men smart til for eksempel ladekabelen.

C40 kan også trekke tilhenger på 1.8 tonn, og ha taklast på inntil 75 kilo, det er som kjent viktig for norske kjøpere.

Prisene starter for øvrig på 554.900 kroner. Det er noe mer enn tilsvarende XC40 som har startpris på 529.900. Men C40 har noe mer utstyr som standard.

C40 er den første Volvoen som kun kommer som elbil, den blir absolutt ikke den siste...

Kommer til Norge før jul

– Har du fått vite noe om når den kommer til Norge?

– Ja. Volvo opplyser at produksjonen skal starte ved fabrikken i Belgia i oktober. De første eksemplarene kommer til Norge før jul, men da skal det være snakk om et ganske begrenset antall. De store leveringene kommer på nyåret, forteller Benny.

– Men du, nå jeg stikke, opplegget starter straks her. Der er vi lovet å få mye mer informasjon om bilen. Jeg kommer tilbake med mer om C40 når det er over her og jeg har kommet meg tilbake til hjemmekontoret mitt igjen!

