Fotballryktene: – Liverpool prøver seg på dansk EM-komet

Det koker på overgangsmarkedet med under 48 timer igjen av overgangsvinduet. Her er mandagens fotballrykter!

PSG har fortsatt ikke svart på Real Madrids bud på Kylian Mbappé, skriver Marca. Franskmannen scoret to mål da PSG slo Reims 2-0 søndag.

Calum Hudson-Odoi kan være på vei til Borussia Dortmund, ifølge Daily Mail. Chelsea-manager Thomas Tuchel vil bestemme seg i løpet av dagen om vingen skal få lov til å gå på lån til Erling Braut Haalands lag.

Mikkel Damsgaard presenterte seg for alvor under EM og nå skal flere Premier League-klubber være ute etter dansken, ifølge La Republica. Liverpool, Leeds og Aston Villa ønsker Sampdoria-spilleren.

The Sun skriver at Aston Villa vil komme med et bud på Liverpool-spiller Curtis Jones før overgangsvinduet stenger tirsdag.

Salomon Rondon er ønsket av Everton, ifølge Sky Sports. Spissen spilte under Everton-manager Rafa Benitez i Newcastle.

Daniel James kan forsvinne fra Old Trafford de neste timene, ifølge The Athletic. Everton, Leeds, Crystal Palace og Brighton er alle interesserte i å hente waliseren, ifølge Daily Star.

Amad Diallos låneovergang til Feyenoord har kollapset, ifølge Fabrizio Romano. Ivorianeren skal ha skadet seg på sist trening med Manchester United og blir nå værende på Old Trafford.

Ifølge The Athletic er Watford-kaptein Troy Deeney på vei til Championship-klubben Birmingham.

Dennis Praet kan forsvinne fra Leicester. Serie A-klubben Torino skal ha forhørt seg om et lån med opsjon på kjøp, ifølge Fabrizio Romano.

Marcel Sabitzer nærmer seg en overgang fra RB Leipzig til Bayern München. Midtbanespilleren vil koste rundt 150 millioner kroner, ifølge Bild.

Juventus ønsker å hente Axel Witsel fra Borussia Dortmund, ifølge italienske Sky. PSG-spiss Mauro Icardi er også ønsket i Juventus, ifølge Tuttosport.