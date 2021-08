Nytt bilmerke i Norge – tilbyr noe du aldri har fått før

Nio er et av flere kinesiske bilmerker som er i ferd med å etablere seg i Norge. Deres første modell ut er den elektriske SUV-en ES8.

Det er en bil som kan bli høyaktuell for norske kjøpere.

Akkurat nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen med på norske journalisters første møte med bilen. Opplegget er litt utenom det vanlige.

ES8 skal nemlig blant annet kjøres på Eggemoen flyplass, utenfor Hønefoss. Her skal akselerasjon, bremser og kjøreegenskaper testes til fulle.

Diger batteripakke

Nio tenker litt annerledes enn de andre elbilprodusentene – blant annet skal de lage et nettverk av batteribytte-stasjoner. Enkelt forklart bytter du her hele batteripakken, i stedet for å lade den opp.

Hele prosessen skal kunne gå på fem minutter, før du kan kjøre avgårde med ny og fulladet batteripakke. Systemet har vært testet ut med hell i Kina en god stund, allerede.

For øvrig vet vi at nykommeren har batteripakke på hele 100 kWt. Den offisielle rekkevidden er på 500 kilometer (etter WLTP-målemetoden) – og bilen gjør 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Kundene kan velge mellom seks eller syv seter - og den kan trekke tilhenger på opptil 1,5 tonn.

Nio starter på en av Norges dyreste adresser

Her er de første eksemplarene av Nio ES8 i Norge linet opp på rekke.

– Ikke vært med på før

Men nå må vi ta en telefon til Broom-Vegard, og høre hvordan det går på lanseringen.

– Ring-ring ...

– Heisann Knut! Snakk om å ringe på et gunstig tidspunkt. Jeg er akkurat ferdig med å teste akselerasjonen fra null til 100 kilometer i timen på flystripa, her. Den var ny, må jeg si. Akkurat det har jeg aldri vært med på i forbindelse med lanseringen av en familiebil. Og du, dette flytter seg virkelig noe så skikkelig. Vi snakker sportsbil-ytelser - i stor bil som veier ikke mindre enn 2,5 tonn.

– Ja, det høres jo ut som en type testing du liker?

– Absolutt! Flere må gjerne følge dette eksempelet. Og ikke nok med det, som de sier så fint på TV Shop, her får du mer: Oppi posen legger de nemlig både slalåmløype og bremsetest. Skikkelig moro! Vi har også vært i et sandtak, for å teste offroad-egenskapene. Tydelig at Nio er stolte av bilen sin og at de virkelig vil at den skal settes på prøve.

Faststoff: Hvor langt unna er egentlig «elbil-revolusjonen?»

Offroadkjøring i sandtak hører med, Nio legger opp til omfattende testing her.

Klar vinner i Norge

– Hva er ellers førsteinntrykket ditt av bilen?

– Jeg skal innrømme at jeg var ganske spent på denne bilen. I utgangspunktet er jo totalpakken riktig så gunstig. Elektrisk SUV med stor batteripakke og god rekkevidde, det er en klar vinner i Norge anno 2021. Det er også tydelig at Nio ønsker å ligge på grensen opp mot premium - ikke minst når vi ser på interiøret. Her er det techfaktor - samtidig som det er høy kvalitetsfølelse.

– Er det noe du misliker?

– Foreløpig ikke så mye å henge seg opp i, synes jeg. Batteripakken er kanskje noe stor og tung, og flere andre klarer å få god rekkevidde fra mindre batterier. Her må du drasse rundt på nesten 2,5 tonn til sammen.

Er dette Norges mest unike bilbutikk?

Interiøret snuser på premium, kvalitetsfølelsen er god.

Prisene blir spennende

– Ellers krever designet litt tilvenning. Vi er blitt så vant med høye skuldre og smale vinduer, at det ser litt rart ut når den vinduene blir så store som her. Fordelen er selvsagt at det blir lettere å se ut – ikke minst for barn i baksetet.

23. september skjer den offisielle lanseringen av Nio ES8 i Norge. Da skal vi også få vite priser - og Nio åpner dørene til sitt første Nio House, sentralt i Oslo.

– Prisene blir helt klart spennende. Det begynner å bli mange konkurrenter i denne klassen og med en ny og ukjent merkevare, er det nok ekstra viktig å prise bilene aggressivt i starten. Jeg har forsøkt å fiske litt her, men ikke fått vite noe konkret ennå, forteller Vegard.

Slalåmløype hører med når du først har en flystripe til disposisjon!

Kjøpe bil uten batterier

– Men det blir også mulig å kjøpe bilen uten batteripakke?

– Ja, det er riktig. Nio tenker nytt og annerledes her. Du kan kjøpe bilen og så lease batteripakken. Fordelen er naturligvis at du da får oppgraderinger underveis, etter hvert som teknologien går framover. Og så er det naturligvis spennende at Nio tilbyr bytte av batteripakke, som et alternativ til lading. Den første batteribyttestasjonen er snart klar, den får følge av fire andre etter kort tid. Det skal bli interessant å se hvordan dette fungerer – og om det er noe norske kunder ønsker seg, sier Vegard.

Den første testingen på flystripe og i sandtaket er nå ferdig. Mer tradisjonell landeveiskjøring venter for Vegard:

– Det gleder jeg meg til. Det tar jo alltid litt tid å bli «kjent» med en bil, ikke minst når vi snakker om et merke vi aldri har kjørt tidligere. Jeg satser på å rekke mange mil i dag, så skal jeg komme tilbake med en fyldigere rapport til alle Brooms lesere, avslutter Vegard.

