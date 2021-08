Hamilton etter «farsen» i Belgia: – De ble ranet

Svært regntunge forhold gjorde Belgias Grand Prix i Formel 1 til en aldri så liten farse, og etter mange timers venting ble det kun gjennomført to runder med en sikkerhetsbil på banen. Det var akkurat nok til å kunne utrope Max Verstappen som vinner.

På grunn av store regnmengder på banen i Spa-Francorchamps ble søndagens løp først utsatt. Deretter ble det bestemt å gjennomføre to runder, som er et minimumskrav for å kunne kåre en seiersherre.

Poengsummene i løpet ble endret som følge av de spesielle omstendighetene. Førerne fikk bare halvparten av poengene de vanligvis ville fått.

– Bør få pengene tilbake

Dermed kappet Verstappen inn på Lewis Hamiltons ledelse i sammendraget, som gikk fra åtte til tre poeng. Nå mener Hamilton at den trofaste fansen som led seg gjennom de ufyselige forholdene uten å bli belønnet med racing, bør få pengene tilbake.

– «Money talks» og de to rundene for å starte løpet handlet kun om penger. Slik fikk alle pengene sine og jeg mener fansen burde få sine tilbake også. De fikk dessverre ikke det de betalte for, sier briten ifølge Sydney Morning Herald.

Mercedes-føreren var imidlertid ikke uenig i beslutningen om å avbryte løpet.

– Vi råder ikke over været, og selv om jeg elsker å konkurrere i regn, så var det noe annet i dag. Du kunne virkelig ikke se bilen foran deg, det var vannplaning, det var dessverre rett og slett en katastrofe på banen.

– Men fansen ble værende. De hadde fortsatt energi, de skapte atmosfære, men ble ranet i dag. Jeg synes de fortjener å få pengene tilbake.

Russell på pallen

Løpet ble avlyst tre timer og 44 minutter etter at det var ment å begynne.

– Det er en seier, men det er ikke helt hvordan du ønsker å vinne. All ære til supporterne som var her hele tiden under de tunge forholdene, sa Verstappen.

Den store overraskelsen var George Russell. Lørdag sikret han uventet nest beste startposisjon, og han ble naturligvis også toer i søndagens løp ettersom det kun ble kjørt to runder. Det var 23-åringens første pallplass i Formel 1. Hamilton tok tredjeplassen.

Neste løp i Formel 1-sirkuset kjøres i Nederland kommende helg. Der vil hjemmefavoritt Verstappen ha hele landet bak seg i jakten på Hamilton.

(TV 2/©NTB)