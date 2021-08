Alt norsk personell er ute av Afghanistan

Mandag avsluttet det norske feltsykehuset sin innsats på flyplassen i Kabul, Afghanistan. Alt norsk personell fra Forsvaret er nå ute av Afghanistan og på vei hjem til Norge, det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Det siste flyet med norsk personell fra feltsykehuset tok av fra Kabul kl 04.34 norsk tid, og er på vei til Tblisi.

– Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han vil ta mot flyet fra Kabul når det lander på Gardermoen.

– De siste dagene i Kabul har vært svært krevende for det norske personellet. I en kaotisk situasjon har de gjort alt de kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadde. Jeg er imponert og vil takke alle for innsatsen de har lagt ned, sier han.

Norge har ledet feltsykehuset på flyplassen i Kabul. I tillegg har Forsvaret hatt personell for å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen fra Afghanistan. Det inkluderer personell fra spesialstyrkene.

Situasjonen i Afghanistan og hovedstaden Kabul har svært dramatisk de siste ukene etter at Taliban overtok makten. Tusenvis av nordmenn har blitt evakuert fra Kabul så langt, men etter terrorangrep og flere eksplosjoner har evakueringen nå stanset.