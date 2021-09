Nesten rart at denne bilen ble satt i produksjon

I bilverdenen handler veldig mye nå om å kutte utslipp. Det blir færre sylindre, lavere volum på motorene – og helst en eller annen form for elektrifisering. Eller bare elektrifisering, for den del.

Men likevel er det fortsatt noen biler som går såpass mot strømmen, at de nesten produseres mot alle odds. En av dem er nye Porsche Boxster GTS 4.0.

Dette er altså toseters cabrioleten som sammen med coupeutgaven Cayman er innstegsmodellene i Porsche-sortimentet (i alle fall i alle andre land enn i Norge. Her er nemlig elektriske Taycan lavere priset, siden den slipper avgifter).

Forrige GTS hadde en firesylindret 2,5-liters turbomotor. Slett ikke ueffen, den. Effekten er på solide 365 hestekrefter. I en liten bil som Boxster, er det mer enn nok for de fleste.

Men så kom oppfølgeren. Da tenker du kanskje 3-sylindret, twinturbo nedskalert til 2-liter - eller til og med 1,5?

Ville vært helt i tråd med utviklingen ellers, det.

Men neida. Det har nok blitt servert ekstra raust med "voksenbrus" til maten, da man skulle bestemme motoriseringen på nye GTS. Hvordan forklarer du ellers følgende gullrekke: Seks-sylindret boxer-motor på fire liter (ja, du leste riktig!) – som er selvpustende!

Ta plass! På bane får Boxster GTS strekke litt skikkelig på beina.

Mer av alt? Ja takk!

Er du som meg, jubler du akkurat nå. For jeg har aldri vært borti en motor som er så perfekt til en Porsche Boxster, noen gang.

Jeg var i sin tid himmelfallen da jeg kjørte forrige Boxster med innstegsmotoren på 300 hestekrefter. Det er en 2-liters, 4-sylindret motor – som jeg synes fungerer knallbra.

Men med nye GTS får du mer av alt – og da særlig mer motor. 400 selvpustende hestekrefter har du til din disposisjon i dette råskinnet. I en bil på størrelsen med en sekspakning med Pepsi Max.

Tror du det er gøy, eller?

Indian-summer-magi med Porsche Boxster

Glis

Vi kan svare et godt begrunnet ja, på det spørsmålet. Vi har nemlig testet nykommeren et sted der vi virkelig kunne bruke kreftene: Motorcenter Norway i Sokndal.

På den drøyt 2,3 kilometer lange banen, som virkelig er teknisk krevende, har vi pisket Boxster gjennom svingene. Runde på runde. Med et stadig bredere glis. Du trenger ikke være flink å kjøre – bilen er rasende morsom, uansett. Dessuten er den så bra, at den ordner opp i mange av feilene sjåføren måtte by på.

Tro det eller ei – du får den til under 200.000 kroner

Hvis du skulle være i tvil. Boxster er ekte Porsche

Herlig gassrespons

Noe av det som virkelig gir godfølelse er gassresponsen. Motorer uten pustehjelp fra for eksempel en turbo eller kompressor, gir en annen karakter. Du har moment helt fra bunnen av – og lyden er også annerledes. Boxster GTS høres bøllete ut.

Og kanskje best av alt – rødmerkingen starter ikke før du nærmer deg 8.000 omdreininger per minutt. Høyt turtall er gøy!

0-100 km/t går på 4,3 sekunder. I en sportsbil fra Porsche er ikke det revolusjonerende. Men det holder i massevis. Dessuten er det måten bilen tar svingene på, som virkelig gir godfølelsen.

Nå får rikingene enda bedre plass

Manuell girkasse

Styrefølelsen er strålende. Du kan kaste den inn i svingene, og merker at den responderer umiddelbart. Hekken kommer slengende, om du ønsker det. Men med midtmontert motor kan det være smart å la ESP-systemet være i alle fall delvis aktivt. Du har kort tid å reagere på, hvis den først begynner å slippe ...

Testbilen har PDK-automatgirkasse som fungerer helt ypperlig. Særlig på en teknisk krevende bane som denne, der du må gire mye, fungerer det ypperlig.

Men du kan få Boxster GTS med manuell girkasse også, om du vil det. Det tror vi jammen kan bli enda litt mer morsomt.

Klassisk interiør. Analoge instrumenter med turtelleren i midten, selvsagt.

Se, så lekker baby-Porschen er blitt

Herlig "gammeldags"

Innvendig fortsetter det å være litt annerledes, og kanskje litt gammeldags. Her føles det mer klassisk - og du får en god porsjon fysiske knapper. Instrumentene er analoge - med den tradisjonelle turtelleren plassert i midten, der den hører hjemme.

Rattet har hjulet vi har blitt vant med på Porsche de siste årene, som lar deg velge ulike kjøreprogram. Men siden dette er en ren banetest, lar vi den ligge i Sport og Sport Plus hele tiden.

Da får vi utnyttet det svært gode understellet og demperne best mulig. At dette er bra, visste vi fra før. Men igjen, sammen med akkurat denne motoren, blir det bare enda bedre.

Dette var bilen drømmedama skulle hatt ...

Dyr moro

Bremsene fungerer godt – men vi merker etter hvert at dekkene sliter litt med å beholde egenskapene sine etter mange runder. Det er jo tross alt ikke racing-dekk på testbilen.

Og GTS skal dessuten være en bil som gir en god blanding av GT-egenskaper og sportsbil. Akkurat dette er altså kun en test av bilen på bane.

Til slutt må vi jo ta med at moroa koster penger. Ganske mye, også. 1.271.000 kroner er startprisen. Vi tipper du punger ut rundt 1,5 millioner for en passelig utstyrt modell. Sånt vil selvsagt gjøre salget svært begrenset. Men for de som er heldige nok til å kunne bruke den slags summer på en ren ego-bil, er dette en perfekt pakke.

Dette er altså en ren banetest. Noen må gjøre det, også, si. Men vi kommer tilbake med en mer normal test av bilen, når vi får kjørt den på vanlig vei.

Se og hør mer av Boxster GTS i videoen øverst i artikkelen.

Med midtplassert motor er det plass til bagasjerom både foran og bak.

Porsche Boxster GTS Motor og ytelser: Motor: 4 liter, 6 sylindre, boxer Effekt: 400 hk / 425 Nm 0-100 km/t: 4,3 sek. Toppfart: 293 km/t Forbruk (WLTP): 1,02 /mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 437 x 180 x 126 cm Bagasjerom: 270 liter Vekt: 1.435 kg Pris: Startpris: 1,271.000 kroner

