Dette mener politiet var konflikten mellom de avdøde og de drapstiltalte

På rettens første dag, fortalte statsadvokat Benedicte Hordnes hva politiet mener skjedde i timene før det såkalte hospits-drapet i Bergen.

42 år gamle Jan-Øystein Ask Hilby og 29 år gamle Silje ble ifølge tiltalen drept på rom 305 ved hospitset i Møllendalsveien.

Drapene skjedde på brutalt vis med kniv-angrep og øksehugg mot hodet. En 58 år gammel mann har erkjent skyld for begge drapene, men tok forbehold da dommeren spurte ham mandag morgen.

To andre menn i 30- og 20-årene er også tiltalt for drap og medvirkning, men begge disse nekter straffskyld.

Dette er de tiltalte: Mann (58) - tiltalt for drap og kroppskrenkelse. Har erkjent straffskyld for begge drapene. Tidligere straffedømt 24 ganger.





Mann (34) - tiltalt for drap. Nekter straffskyld. Jobbet som nattevakt på hospitset.





Mann (24) - tiltalt for medvirkning til drap. Nekter straffskyld.





Mann (35) - tiltalt for fjerning av bevis, kroppskrenkelse og tyveri. Erkjenner straffskyld etter tiltalen.





Mann (38) - tiltalt for fjerning av bevis. Erkjenner straffskyld etter tiltalen. N.B. Alle aldre er etter dagens dato.

Nye detaljer

Selve drapene skjedde natt til søndag 12. januar 2020 mellom kl. 03.00 og 08.00, men det første sammenstøtet mellom partene skjedde allerede lørdag kveld samme helg.

Ifølge tiltalen tok 58-åringen og 35-åringen seg inn på hospitset i Møllendalsveien rundt kl. 22.00, og brøt seg inn på rommet til Hilby.

Der utsatte de ham for fysisk vold, og både dyttet, sparket og slo ham i fellesskap.

I sitt innledningsforedrag mandag morgen, kom statsadvokat Benedicte Hordnes med nye detaljer om motivene til gjerningsmennene.

– Det er ikke unaturlig at det er konflikter på et hospits. Politiet var ofte på besøk der, og de ble stadig vekk oppringt av nattevaktene, sier Hordnes.

Alle de fem tiltalte mennene skal ha vært tilstede på hospitset drapshelgen. Den hovedtiltalte 58-åringen bodde selv i bygget, i etasjen under avdøde Hilby.

Ifølge statsadvokaten skal Silje ofte ha besøkt Hilby på hospitset, og både de to og 58-åringen skal ha hatt kjennskap til hverandre.

Aktor fremhever at det skal ha oppstått en pengekonflikt mellom partene.

DRAPSSTEDET: I dette kommunale hospitset i Bergen skjedde drapet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Skal ha blitt sint

Dette, i tillegg til tidligere konflikter mellom beboerene på hospitset, skal ha ført til slåsskampen som oppsto på rom 305 lørdag kveld, der 58-åringen og 35-åringen gikk til angrep på Hilby.

Slåsskampen skal ha endt opp ute i gangen, og blitt stoppet av andre beboere.

I etterkant av basketaket skal 58-åringen ha fått nyss i at Hilby ville anmelde ham, og tiltalte skal ha blitt sint da han hørte dette.

– Dette vil bli et sentralt punkt i utspørringen - hva var det som skjedde i tidsrommet før drapene? sier Hordnes.

Den tiltalte 58-åringen skal forklare seg i løpet av mandagen.

Han har allerede erkjent straffskyld. Politiet har et klart bilde av både drapshandlingene, og hvordan to andre tiltalte ryddet, vasket og kjørte likene til Osavatn ved Gullfjellet der de dumpet likene i en elv.

FUNNET: En død kvinne ble funnet ved Osavatnet ved Gullfjellvegen. Politiet har stengt av veien noen kilometer lengre nede. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tok selfie med avdøde

Hordnes brukte også tid på å forklare hvor vanskelig det krimtekniske arbeidet har vært etter denne saken.

Det har lenge vært kjent at den 34 år gamle nattevakten skrudde av overvåkningskameraene drapsnatten.

Ifølge aktor Hordnes skal nattevakten ha stjålet harddisken og fjernet denne. I tillegg skal han ha tatt en selfie-video inne på rommet der avdøde også vises på videoen.

Likene hadde blitt flyttet på, og til og med tilsølt med vann og klor.

– Dette har redusert mulighetene for å finne kriminaltekniske bevis, og det har fått følger for rettsmedisinerne som har svært vanskelig for å finne ut om skader er påført før eller etter døden. Dette fordi kroppene har ligget i vann.

FUNNSTEDET: Her ved Osevatn turområde ble de drepte funnet av en turgåer. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ubeskrivelig tungt for familien

Når rettssaken starter i Hordaland tingrett mandag 30. august, vil begge familiene til avdøde Jan-Øystein Ask Hilby og Silje følge saken.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier hele saken har vært ubeskrivelig vanskelig og tung for Hilby sine pårørende.

– Familien forventer at rettssaken vil bli svært belastende og krevende, men samtidig så er det viktig for familien å få svar på hva som har skjedd, sier hun.

Bistandsadvokat Ivar Blikra representerer Silje sin familie. Han sier foreldrene hennes har gruet seg til saken lenge.

– Det siste 1,5 året har for dem vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne. De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem. Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien, sier Blikra på vegne av familien.