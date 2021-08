Vålerenga henter landslagstalent

Tvedten har signert en kontrakt som strekker seg ut 2023-sesongen.

Vålerenga bekrefter nå overgangen på sin nettside:

– Jeg gleder meg veldig til å begynne reisen min Vålerenga. Det er et godt lag med en utrolig bra spillergruppe som jeg tror jeg vil lære mye av. Jeg kjenner jo mange av spillerne her fra før også, og det er vel en fordel for både klubben og meg, sier Tvedten.

– Dette er en veldig fin overgang for oss som vi har jobbet med en stund for å få i havn. Olaug er en midtbanespiller som egentlig har det meste vi ser etter. Fysikk, mentalitet, teknikk og en dynamisk spillestil som passer oss bra, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen.

Tvedten er spilleklar allerede til onsdag mot Häcken i Champions League-playoffen.

De regjerende liga- og cupmesterne skal ha danket ut flere klubber i kampen om midtbanespillerens signatur.

Allerede i 2016 kom Tvedten helt til finalen da TV 2 kåret årets fotballtalent i samarbeid med Statoil. Se video under!

21-åringen, som før øvrig er niese av den tidligere håndballprofilen Håvard Tvedten, anses som et av Toppseriens største talenter og ble tatt ut på A-landslaget for første gang i oktober i fjor.

Hun var også i landslagssjef Martin Sjögrens tropp som møtte Sverige og Nederland i juni.

Tross sin unge alder har hun allerede rukket å spille nesten hundre kamper for Avaldsnes siden debuten i 2016. I tillegg til dette har hun representert Norge på aldersbestemte nivåer hele 53 ganger.

Saken oppdateres!