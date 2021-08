Zuccarello usikker på landslagsfremtiden: - Jeg har ikke peiling

Mats Zuccarello og Norge mislyktes med å ta seg til OL i Beijing. Nå avslører Norges største stjerne at han kan ha spilt sin siste landskamp.

Etter å ha tapt skjebnekampen mot Danmark, ble Mats Zuccarello igjen i garderoben i lang tid.

Han trengte tid til å fordøye skuffelsen.

Nesten to timer etter kampslutt kom han ut og skrev autografer for ventende supportere.

Han tok seg god tid til å snakke med de fremmøtte. NHL-profilen avslørte også til TV 2 Sporten at han kan ha spilt sin siste landskamp.

TOK SEG TID: Mats Zuccarello viet god tid etter kampslutt til supporterne som hadde ventet lenge på å møte ham. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

- Ikke peiling

- Hvor motivert er du for videre landslagsspill?

- Det får vi ta når den tid kommer. Jeg vet ikke ennå. Det er ikke noe jeg har tenkt på. Målet var å komme til OL og spille der, svarer Zuccarello.

Han ramset opp flere grunner som kan tale imot videre landslagsspill.

- Jeg har ikke vært med så mye her. Det er lange sesonger der borte, jeg blir eldre og har hatt en del skader, så jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, sier han.

- Tror du at du spiller flere landskamper?

- Jeg har ikke noe godt svar på det, ennå, svarer 33-åringen.

VILL JUBEL: De danske spillerne jublet vilt etter å ha sikret seg OL-plass på bekostning av Norge Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fem år borte

Norges åpningskamp i OL-kvalifiseringen, mot Sør-Korea, var Norges magikers første landskamp siden 2016.

Han fikk ikke være med i forrige OL, da landslaget spilte seg fram til kvartfinale i Pyeongchang. Privat eide NHL og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF kom ikke til enighet om betingelsene for NHL-stjernenes deltagelse.

Nå tyder mye på at det blir med to OL for stjernespilleren.

For søndag klarte ikke han eller lagkameratene å få pucken i mål. Det gjorde Danmark, og dermed var det de som sikret seg OL-plass.