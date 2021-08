Taliban garanterer at alle med norske reisedokumenter får dra ut

Det kommer fram i en uttalelse fra amerikanske myndigheter og drøyt 100 andre land. Utenriksdepartementet bekrefter at Norge er ett av landene.

– Vi har fått forsikringer fra Taliban om at alle utlendinger og alle afghanske borgere med reisedokumenter fra våre land, vil få lov til reise ut av landet, heter det i uttalelsen.

Det vises til at Taliban også har gitt offentlige uttalelser som bekrefter dette. I uttalelsen nevnes afghanere som har jobbet med noen av landene eller som frykter for livet under Taliban.

Utenriksdepartementet bekrefter uttalelsen og viser til utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelser på Helgemorgen i P2 i helga.

– Vi har et håp om at den sivile flyplassen etter hvert kan åpne og at det vil gå sivile fly, slik at afghanere trygt kan forlate landet. Det har vært en tydelig beskjed vi har gitt til Taliban, om at de som ønsker det må få reise trygt ut, sa Søreide der.

