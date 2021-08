Venstresiden fosser frem: - Kan ikke lenger overse oss

I Kantars nye partimåling for TV 2 rykker partiene på venstresiden kraftig fram.

De ferske tallene viser at Rødt og SV har til sammen doblet sin oppslutning siden forrige valg.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er på tide med et radikalt Storting.

Dette vil han gjøre med 12 mandater

Ifølge målingen ligger han og partiet an til å få 12 mandater på Stortinget. Det er en tolvdobling fra dagens antall.

– Hvis du får 12 mandater på Stortinget, hva er det første du vil gjøre da?

– Det er å sende en invitasjon til Støre og Vedum om de vil samarbeide med oss. Vår dør står åpen, og så er det opptil dem om de vil slenge døra i fleisen, eller være konstruktive.

– Og jeg tror de kommer til å bli konstruktive når valgresultatet foreligger, sier Moxnes til TV 2.

– Kommer ikke utenom oss

Tidligere har Arbeiderpartiet uttrykt at de ønsker en SV, Ap og Sp-basert regjering, som etter TV 2s nye måling ikke ville gitt flertall.

Senterpartiet har på sine side ønsket et regjeringssamarbeid med kun Ap.

Moxnes mener den nye målingen viser at det ikke lenger er realistisk.

– En ting er hva de sier før valget, da vil de ikke gi oss noe drahjelp - det skjønner jeg. Men etter valget kan de ikke overse oss, Hvis vi får 12 mandater på Stortinget, altså 7,2 prosent, kommer de ikke utenom oss, sier han.

– Da skal vi være med på å ta Norge i en retning vekk fra skattekutt, privatisering, sentralisering og sosial dumping.

Står på sitt

Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik registrerer at deres resultat ikke ville holde i kampen for det ideelle målet.

I denne målingen havnet de på 22,6 prosent.

– Vi har høyere ambisjoner enn det, og vi kommer til å jobbe beinhardt hver eneste dag. Jeg håper vi får velgernes tillitt til å danne en Arbeiderpartiledet regjering, sammen med SV og Senterpartiet, sier Tajik.

Heller ikke denne målingen, hvor SV og Rødt havner på 17% prosent sammenlagt, har fått Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å endre mening om sin drømmeregjering.

– Hvor lenge kan dere overse Rødt og SV i et regjeringssamarbeid?

– Vi overser ingen. Men vi mener at vi må få bort FrP og Høyre. Vi må få en ny kurs og da mener vi at den beste kursen er mellom Senterpartiet og Ap, sier Vedum.

FrP går fram - dette sier Listhaug

På motsatt side av fløyen er det FrP som rykker mest fram.

Partileder Sylvi Listhaug mener det er et resultat av at folk blir bekymret når de ser partier som går hardt inn for å legge ned oljenæringen.

MOBILISERE: FrP-leder Sylvi Listhaug sier de vil mobilisere i tiden frem mot valget, for å stoppe venstresiden. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg tror de fleste ser at vi skal bidra til å få ned utslippene, men vi kan ikke sende norske arbeidsplasser, verdier og verdiskapning ut av landet.

Men med sine 11,8 prosent på den ferskeste målingen, er det fortsatt langt under resultatet ved forrige Stortingsvalg.

– 11,8 prosent, er det nok?

– Vi skal jobbe hele veien til valget. Det viktigste er at vi greier å løfte oss og at folk ser at dette valget er veldig viktig for oljenæringens framtid, sier Listhaug.

– Både Rødt og SV går betydelig fram på målingen?

– Ja, nå gjelder det å mobilisere. Vi må sikre mobilisering for å stoppe venstresiden, sier hun.