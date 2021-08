I dag får tusenvis av nordmenn denne SMSen

SMSen fra FHI ber 640 000 unge mellom 16 og 25 å laste ned Smittestopp-appen.

I Storbritannia har appen bydd på problemer.

Overfølsom

«Pingdemien» som fenomenet har blitt kalt, har ført til at bedrifter ber sine ansatte om å avinstallere appen, fordi den har ført til at så mange isolerer seg. Det har blitt rapportert at den britiske appen er overfølsom, og for eksempel regner naboer som nærkontakter gjennom husveggene.

I tillegg har fullvaksinerte i Storbritannia blitt bedt om å isolere seg, selv om disse er fritatt for dette.

Assisterande direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen sier de unge har svært mange, og ukjente nærkontakter. Foto: Aage Aune / TV 2

Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Strømstad Knudsen kjenner til problemet, og understreker at et varsel fra appen ikke betyr at du må isolere deg, men være bevisst på symptomer, og ta en test. Er du fullvaksinert, trenger du ikke å teste deg selv om du får varsel fra appen.

– Vi har vært opptatt av akkurat dette, at vi ikke skal sende unødvendig mange i karantene. Vi skal kun gi et varsel om at man bør teste seg dersom man har vært utsatt for smitte.

Smittesporing under press

Hittil i Norge har omtrent en million nordmenn lastet ned Smittestopp-appen.

Nå er det altså unge som fokuseres på. Knudsen forklarer dette med at det er nettopp unge som driver smitten videre nå.

Kapasiteten på den manuelle smittesporingen i kommunene er presset.

– Dette er særlig fordi mange har veldig mange nærkontakter. En slik digital smittesporing kan nå ut til de nærkontaktene som man kanskje ikke husker at man har vært i kontakt med, eller kjenner.