Viking senket gulljagende Rosenborg etter superscoringer

Viking - Rosenborg 2-1

Rosenborg har funnet formen i Eliteserien, og før kampen mot Viking hadde trønderne vunnet de siste fire kampene i serien.

Og det så lyst ut da Olaus Skarsem sendte RBK i ledelsen. Men Viking har slått flere topplag på hjemmebane den siste tiden, og snudde kampen etter en Joe Bell-suser og et selvmål.

Viking rodde av Rosenborg-stormen, og kunne dermed innkassere nye tre poeng mot et topplag i kampen om medalje.

– Blytungt, sier Rosenborgs Erlend Dahl Reitan til TV 2.

– Det er bare å erkjenne at Viking duellerte oss ut av kampen og var mer aggressive enn det vi klarte, sier en fattet Åge Hareide.

I Viking-leiren var det naturligvis bedre stemning. For nå er Viking for alvor blant topplagene.

– Jeg tror ikke vi kan melde oss på i gullkampen, men vi har gjort det bra mot topplagene. Det betyr at vi er et bra lag, og vi er på riktig vei dit, sier Viking-trener Morten Jensen.

Nå er det åpent i toppen av Eliteserien. For Molde tapte mot Kristiansund, og det betydde at fjorårets mester Bodø/Glimt kunne innta tabelltoppen etter at de slo Tromsø.

Glimt har 34 poeng, Molde er poenget bak, mens Lillestrøm er på bronseplass med 34 poeng. Rosenborg og Viking har begge 28.

Vakre mål

På overtid i 1. omgang kom scoringen for Rosenborg. Et frispark fra Carlo Holse ble slått inn. Den endte etter hvert opp hos Olaus Skarsem som tok ballen med seg forbi flere Viking-spillere og banken ballen i mål.

–Et deilig rykk! Han bare dunker til og ballen suser inn i det lengste hjørnet. En praktscoring av Skarsem, sa Jesper Mathisen i FotballXtra-studioet.

Men Joe Bell ville ikke være dårligere. New Zealenderen dro seg forbi flere Rosenborg-spillere, og sendte avgårde en suser som gikk i krysset.

– André Hansen er sjanseløs. For en perle! utbrøt Mathisen etter at utligningen var et faktum.

– Fantastisk gode

Det var nemlig kvelden for fine scoringer i Stavanger. Ballen havnet hos Zlatko Tripic etter en corner, og den hamret han i mål fra rundt 18 meter. Ballen gikk via Erlend Dahl Reitan, og ble kreditert som et selvmål.

– Viking har vært fantastisk gode i 2. omgang. Kom ut og tok ansvar. De var et helt annet lag, sier Mathisen.

For Rosenborgs del kan dette ha kostet mye. For med seier ville de bare vært tre poeng unna tabelltopp.

Istedenfor har de nå like mange poeng som Viking, og er på femteplass. Det er ikke kjørt for Rosenborg, men en gyllen mulighet ble spolert.