– Man blør ikke saktere i distriktene enn i byene

Både Vedum og Høie reagerer på historien til Sarah Sofie Daniloff (35) som TV 2 fortalte lørdag.

Da hun kom høygravid på fødestua i Alta i Finnmark, gikk det meste galt.

To jordmødre og to leger klarte ikke å få ut den lille babyen og prøvde å både klippe opp Sarah Sofie og dra ut babyen med vakuum.

Legene ga opp, de dyttet babyen inn i livmoren igjen og fløy Sarah Sofie til sykehuset i Hammerfest for et katastrofekeisersnitt.

Både mor og barn overlevede, men Statsforvalteren ga fødestua i Alta kritikk for uforsvarlig behandling.

– Vi kan ikke ha det sånn

– Høie, du har styrt helse-Norge i åtte år. Det helsehjelpen Sarah Sofie fikk, er det bra nok?

– Nei, dessverre har man slike hendelser. Vi har et desentralisert fødetilbud i Norge, og det betyr at vi har fødestuer på steder der det ikke er grunnlag for egne fødeavdelinger. Fagfolkene har en veldig vanskelig jobb, og de er nødt til å vurdere de gravide i forkant om risikoen. Det går stort sett veldig bra, sier Høie.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er en grunn til at man har fått bunadsgerilja i Norge som følge av at det er langt mellom sykehusene.

– Vi kan ikke ha det sånn, sier Vedum.

– Man tar ikke høyde for at Norge er mer enn en storby. Derfor må man ha en tyngre satsing som gjør at den har en trygghet, uavhengig om du bor på et stort sted eller et lite sted, sier han videre.

Høie skyter tilbake:

HELSEMINISTER: Bent Høie (H) sier at han har reddet 20 nedleggingstruede sykehus mens han har vært statsråd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Men det er den tryggheten du vil ta vekk fra folk fordi du kommer til å sette sykehuskartet i Norge i spill ved å begynne arbeidet på nytt, sier helseministeren.

– Hvis du vil ha et nytt sykehus i Alta, setter du det nye sykehuset i Hammerfest i spill. Det vil være en alvorlig situasjon for Vest-Finnmark.

Høie forklarer at man kan fly, stort sett, fra Alta og til Hammerfest og Tromsø.

– Det kan de ikke i Hammerfest, fordi de er ofte stengt. Hvis ikke de har sykehus, er de helt isolert. Også bygger vi klinikk i Alta, med flere og flere sykehustjenester med mer og mer akuttjenester, sier helseministeren.

– Når du ser hvor misfornøyde folk i Finnmark er og et protestparti kan komme inn på Stortinget. Har du bommet?

– Nei, når jeg overtok, var det over 20 sykehus som var nedleggingstruet. Disse er nå sikret.

– Hvis vi hadde gjort som Senterpartiet tar til orde for, hadde det vært like stor misnøye. Da hadde misnøyen vært i Hammerfest. Det er det som er forskjellen mellom Høyre og Sp. Høyre tar tatt de vanskelige valgene å tegne et sykehuskart for Norge.

– Blør ikke saktere

– Kan du love at vi ikke står her om fire år med en lignende hendelse, Vedum?

– Selvfølgelig kan det skje enkeltehendelser, men det at man får en større og større uro i mange deler av bygde-Norge, det må vi snu. Man blør ikke saktere om man bor i distriktene enn om man bor i en storby, så vi må ha et godt grunntilbud uansett hvor man bor og fødetilbudet er det aller viktigste, sier Vedum.

– Vi ønsker å bygge opp. Hendelser kan skje, men man må slippe uroen man har nå, sier han videre.

Høie mener at velgerne begynner å se at han har en «sterk retorikk på dette», men« når de går inn og ser fakta», så blir han «gjennomskuet».

Høie sier luftambulansetjenesten har blitt «betydelig bedre», blant annet ved at de har etablert en base på Evenes ved Harstad og i Kirkenes.

LEI: Leder av den lokale valglisten Pasientfokus, Irene Ojala, sier at staten ikke har sørget for helsetrygghet for folk i Alta og Kautokeino på mange tiår. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Folk er sinte

Den lokale valglisten Pasientfokus stjeler nå flere tusen velgere fra de etablerte partiene i Finnmark. På TV 2s måling fra Kantar tidligere denne uken fikk de 6,3 prosent oppslutning, like bak Høyre og SV.

Pasientfokus kjemper for at Alta skal få få sin egen akuttklinikk og fødeklinikk, en kamp som har pågått i flere tiår.

Leder for Pasientfokus, Irene Ojala, sier at folk er lei og sinte av at politikere ikke tar helseberedskapen i nord alvorlig nok.

– Det er statens ansvar å sørge for trygghet for folk, og det har de ikke gjort på mange tiår. Folk i Alta og Kautokeino er lei av å ikke bli hørt, sier hun.

– Når man ser hva som skjer i Alta, synes jeg det er tragisk. Prisen på den ny fødeavdeling i Alta koster like mye som oppussingen av Den nasjonale scenen i Bergen, sier Ojala.