Daniel (23) avfyrte skudd – bjørnen fortsatte rett mot han

Svenske Daniel Blomqvist fikk seg en opplevelse på bjørnejakt som han sent vil glemme.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan sitte her i dag og prate med deg, sier Daniel Blomqvist til TV 2 på telefon.

Fredag morgen befant 23-åringen og resten av jaktlaget seg i skogene nord for Strömsund i Sverige.

En av kompisene i jaktlaget hadde med seg to hunder, som begynte å spore. De hadde valgt området ettersom de visste at det fantes mye bjørn.

Nesten umiddelbart fikk hundene ferten av en lukt og markerte.

– Han slapp begge hundene, som begynte å hyle og med det var jakten i gang, forteller Blomqvist.

SPOR: Dyrespor på bakken etter hendelsen. Foto: Michael Blomqvist/Privat

Avfyrte skudd

Blomqvist innså plutselig at bjeffingen raskt kom nærmere. På peileren så han at hundene hadde satt kursen rett mot han.

– En kvist knakk i skogen foran meg. Så hørte jeg lyden av en tung pust som kom nærmere og nærmere, forteller han.

Omkring 15 meter foran Blomqvist kommer fullvoksen binne til syne i buskaset.

– Da jeg så henne innså jeg at hun kom til å komme rett mot meg. Jeg begynte å rygge baklengs nedover veien, men jeg rakk ikke komme langt, sier han.

Da bjørnen kom ut av skogen og opp på veien, stod hun med bredsiden mot Blomqvist. Det var bare seks eller syv meter mellom dem.

– Jeg avfyrte et skudd som traff henne i brystet og lungene, som er ment å drepe. Men så begynte hun å jogge mot meg, sier han.

Tom for ammunisjon

Mens Blomqvist prøver å rygge bakover, avfyrer han ytterligere tre skudd. Så går han tom for ammunisjon.

– Jeg rygger bakover og venter på hun skal falle om, men så havner jeg i grøfta og får bjørnen over meg. Hun biter meg i foten, armen og på ryggen. Der og da, når hun ligger over meg og biter, var jeg veldig redd. Jeg skrek fra bunnen av lungene, sier han.

I full panikk, klarer Blomqvist likevel å tenke rasjonelt. Han kommer på at han har jaktradioen i lommen og en mikrofon festet til brystet. Mens bjørnen ligger over han, klarer han å kontakte de andre i jaktlaget.

– Jeg skriker og roper og ber om hjelp. En av kameratene har sagt i etterkant at det var grusomt å høre på, akkurat som å høre et dødsskrik.

Tok sjansen

Blomqvist forteller at det var som tiden stoppet opp under angrepet.

– Jeg rakk å tenke så mye, på så kort tid. Jeg tenkte nok aller mest på at jeg trodde det var over, samtidig som jeg prøve å holde meg rolig, sier han.

Mens han ligger der, merker han plutselig at binnen har sluttet å røre på seg.

– Selv om jeg trodde hun var død, turte jeg ikke bevege meg i tilfelle hun skulle våkne igjen. Etterhvert kom hundene til stedet og begynte å lugge i bjørnen. Da hun ikke rørte seg da heller, tok jeg sjansen på krype ut, sier han.

Like etter kom jaktlaget, som begynte å undersøke Blomqvist for skader. Totalt hadde han fått tolv synlige bitemerker: Ett på foten, to i armen, ett på rumpa og åtte på ryggen.

Dessuten hadde han hatt vekten av 190 kilos binne over seg. Det bar først til legevakten og deretter til akutten.

SÅR: Disse sårene hadde Daniel Blomqvist på ryggen etter angrepet. Foto: Michael Blomqvist/Privat

For livet

Blomqvist kommer fra en typisk jakt- og fiskefamilie. Han har vært med faren ut siden han var liten gutt, og jegereksamen tok han så raskt det var mulig i en alder av 16 år.

– Det er ikke bare jakten. Det hundene, samholdet, naturen og mye som spiller inn, sier han.

Blomqvist var heldig. Han kom fra hendelsen uten større skader.

– Det er en heftig opplevelse, samtidig som det kunne gått så sykt ille. Det er en historie jeg nok kommer til å bære med seg resten av livet. Det er veldig bra at det gikk som det gikk, sier han.

Selv om hendelsen på fredag har satt et støkk i han, forteller han at han allerede har planer om å jakte elg om to uker.

– Akkurat nå føler jeg ikke at jeg har blitt skremt. Men jeg kan ikke vite om det kommer en reaksjon i etterkant eller hvordan jeg kommer til å reagerer dersom jeg støter på en bjørn igjen. Jeg prøver å se fremover og ikke tenke for mye på det, sier Blomqvist.

OVERLEVDE: Daniel var glad etter hendelsen. Glad for å ha skutt sin første bjørn og glad for å fortsatt ha livet i behold. Foto: Michael Blomqvist/Privat FULLVOKSEN: Daniel anslår at vinnen veide cirka 190 kilo. Foto: Michael Blomqvist/Privat

Totalfredet i Norge

Bjørnejakten startet 21. august i Sverige, og i år er kvoten totalt satt til 501 bjørner, ifølge Nationen. Jakten varer til 15. oktober, eller til den blir stoppet.

I Norge ble bjørnen totalfredet i 1973. Da hadde den vært så godt som utryddet siden før andre verdenskrig, skriver Store Norske Leksikon.

Det drives ikke regulær jakt på bjørn i Norge. Rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling og kvote for jakt når bestanden av bjørn ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

– Er du ikke bekymret for at bjørnebestanden i Norden skal bli kritisk lav som følge av jakten?

– Det er veldig mye bjørn, så jeg synes det er bra vi får kvotene. På den måten kan vi holde bestanden nede slik at det ikke blir for mye, sier 23-åringen.