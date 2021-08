Carlsen i tetkampen: – Gode sjanser selv om jeg ikke spiller ålreit

Mandag fra kl. 16.30: Se avgjørelsen av gruppespillet på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.

– Det er en veldig god sjanse til å gå videre selv om jeg ikke spiller ålreit sjakk i morgen, sier en lattermild Carlsen til TV 2.

30-åringen er et halvt poeng bak gruppeleder Vladislav Artemiev, og har to poengs klaring til niendeplassen, som ikke går videre.

Trenden gjennom gruppespillet har vært at han har storspilt med hvite brikker. Carlsen har vunnet fire av fem partier. Med svarte brikker har han fått vanskelige stillinger i mer eller mindre hvert parti.

Derfor var det en smule overraskende for verdensmesteren at det ble en kontrollert remis mot gruppeleder Artemiev i siste parti.

– Det var litt rart å spille mot Artemiev i et svart-parti der jeg ikke stod fullstendig til tap. Men med hvitt har det vært veldig bra, både kvaliteten og uttellingen, sier han.

Spilte mot stjerne-streamer

Carlsen åpnet dag to mot den kanadiske stormesteren Eric Hansen, best kjent som streamer via Twitch-kanalen Chessbrah.

Med svarte brikker overrasket Carlsen ekspertene under åpningen:

Deretter endte 30-åringen opp i en vrien posisjon, hvor Hansen ble gitt klart best vinnersjanse. Fordelen til Carlsen var at han var langt foran på tid. Det ble en avgjørende faktor senere i partiet, like etter at Hansen hadde hatt et gedigent overtak.

Med mindre enn et halvt minutt igjen på klokken flyttet kanadieren dronningen sin. Da mistet han presset på en av Carlsens bønder, som da var på vei til å bli en ny dronning.

Seks trekk senere måtte Hansen gi opp partiet.

– Magnus' bevisste strategi om å spille risikabelt og hurtig var egentlig det som avgjorde i hans favør, sa TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Utklasset fransk stjerne

Carlsen fulgte opp med en utklassingsseier med hvite brikker over Maxime Vachier-Lagrave i søndagens andre parti. Franskmannen ga opp partiet etter 37 trekk, mens Carlsen kunne konstatere sin fjerde seier på rad med hvitt.

– Det var bare én spiller på det brettet, slo Hammer fast.

Flere remiser

I tredje parti havnet Carlsen i kjempetrøbbel mot Leinier Domínguez. Carlsen overså en mulighet fra kubaneren og ga bort en bonde på unødvendig vis tidlig:

Men verdensmesteren kjempet seg tilbake og berget remis med herlig forsvarsarbeid.

I fjerde parti ventet Sjakrijar Mamedjarov, som hadde spilt skarpt og var med i tetkampen i gruppespillet. Carlsen skaffet seg et stort overtak.

Han gikk inn i sluttspillet med tårn mot hest og en ekstra bonde hos Mamedjarov, noe ekspertene mente var fordelaktig for Carlsen. 30-åringen presset Mamedjarov, men aserbajdsjaneren klarte å presse ham tilbake.

Carlsen avsluttet dag to mot lederen av gruppespillet, Vladislav Artemiev. Det ble remis uten at noen av dem var særlig angrepsvillige.

Det betyr at Carlsen er på andreplass etter dag to, med like mange poeng som Levon Aronian.

