Afghanske soldater til Norge: – Vi var i livsfare

I 2007 startet norske spesialstyrker opplæringen av en afghansk spesialstyrke.

De norske soldatene skulle trene nyutdannede politirekrutter til å bekjempe terror og Taliban i Kabul.

I nesten 15 år trente og kjempet de sammen, og den afghanske gruppen som fikk navnet CRU 222 (Crisis response unit) endte opp med å bli en av de mest erfarne anti-terrorstyrkene i verden etter å ha kjempet mot Al Qaida, Taliban og IS jevnlig.

Ved en rekke aksjoner har de stått skulder til skulder med norske spesialsoldater, som har vært mentorer for CRU-soldatene.

Gjennom årene har et nært og helt spesielt forhold har blitt bygget opp mellom nordmenn og afghanere.

INSPEKSJON: Sjef for Forsvarets spesialstyrker, Torgeir Gråtrud, på besøk i Afghanistan. Foto: Forsvaret

Ble bedt om å legge ned våpnene

– Det har vært et veldig spesielt forhold. Vi har jo bodd sammen, vi har trent sammen med dem, vi har vært ute på operasjoner sammen med dem, vært mentorer for dem.

Det forteller sjef for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud, til TV 2.

– Og så har vi prøvd å bistå i å bygge en spesialstyrke som også innebærer å ta vare på dem som er i spesialstyrken.

Men da Taliban nylig rykket inn i Kabul ble CRU-enheten bedt om å legge ned våpnene. Spesialstyrken som skulle være spydspiss i kampen mot Taliban var plutselig oppløst.

Som en rekke andre som har samarbeidet med de internasjonale styrkene, var soldatene bekymret for hva som ville skje med dem.

Den tidligere afghanske spesialsoldaten Nasrathula mener at det er nettopp soldatene Taliban vil drepe.

– Vi var i livsfare, vi som har vært i militære og vært kompetente og sterke, forteller Nasrathula når vi møter ham i Tbilisi.

AFGHANSKE CRU-SOLDATER: De afghanske spesialstyrkene ble beordret til å legge ned våpnene. Foto: Forsvaret

Et av de siste flyene

En norsk spesialsoldat introduserer oss på flyplassen. Sammen med flere andre afghanske spesialsoldater var Nasrathula og familien hans ombord på et av de siste flyene som hentet ut sivile afghanere som skulle til Norge.

– Jeg setter stor pris på, etter 14 eller 15 års samarbeid, at de er prioritert. Men også andre som har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, sier sjef for Forsvarets spesialstyrker, Gråtrud.

– Føler du Norge har et spesielt ansvar overfor disse personene?

– Etisk og moralsk gjør i hvert fall jeg det, sier Gråtrud.

Takknemlig

Etter at UD og norske myndigheter besluttet å også hente ut de afghanske spesialsoldatene, ble de hentet trygt ut til flyplassen i Kabul av sine tidligere mentorer og våpenbrødre.

– De som har hjulpet oss, er våre norske venner. De har vært ærlige med oss. Helt siden starten av opplegget har våre norske venner hjulpet oss. De har behandlet oss redelig. Helt siden begynnelsen var instruktørene våre hjelpsomme. De brakte oss til flyplassen, helt inn på flyet, sier Nasrathula.

Den tidligere afghanske spesialsoldaten utrykker stor takknemlighet for at han og familien nå kan starte et nytt liv i Norge.

– Vi er glade i dem som tok i mot oss, og familiene våre her. De tok i mot familiene våre og vi er veldig takknemlige, sier Nasrathula.