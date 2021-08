Solskjær om Ronaldo: – Man er selvfølgelig spent

Se Wolverhampton - Manchester United kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Før sin 100. Premier League-kamp som Manchester United-manager snakket Ole Gunnar Solskjær om signeringen av sin tidligere lagkamerat, Cristiano Ronaldo.

– Man er selvfølgelig spent med tanke på hele historien Ronaldo har i United, sier Solskjær til Sky.

– Forhåpentligvis kan vi få papirarbeidet ferdig og annonsere overgangen. Spillerne gleder seg selvfølgelig til å møte ham, sier treneren før Wolverhampton-kampen.

– Han kommer til å gi alle et løft. Å få Cristiano inn gir større selvtillit og tro på det vi holder på meg. Jeg gleder meg til å fortsette å bygge dette laget og han tilfører virkelig noe annet, sier United-manageren.

Han peker den portugisiske superstjernen er en mer erfaren spiller nå enn da han forlot klubben i 2009.

– Han liker nok snakket om at han har blitt for gammel. Gjør det personlig for ham, så kommer Ronaldo til å vise hva han kan, sier Solskjær med et smil.

Luke Shaw har allerede merket effekten av monstersigneringen.

– Det har gitt klubben et massivt løft, ikke bare på innsiden, men også rundt, som er svært positivt, sier Shaw til Sky.

– Han har vært en av verdens beste spillere i en rekke år nå og alle gleder seg for å få ham inn, å lære av ham og å spille med ham, legger han til før lørdagens kamp.

I den debuterer Raphaël Varane.

– Han har jobbet hardt på trening siden han kom. Han har erfaring og kvaliteter som vi håper han kan vise allerede fra sin første kamp, sier Solskjær.

Manchester United starter med følgende lag:

David de Gea - Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Raphaël Varane, Luke Shaw - Paul Pogba, Fred - Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Daniel James - Mason Greewnood

