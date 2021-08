Eiking imponerte igjen – leder fortsatt vueltaen: – Helt enormt!

Eiking forsvarte ledertrøyen også på den 15. etappen av Vuelta a España og har dermed kommet seg igjennom helgens to tøffe etapper i stor stil. Det er rett og slett blitt et drømmeritt i Spania for Eiking som nå har syklet i den røde ledertrøyen i fem dager.

– Jeg var lettet da jeg kom i mål. Det var en veldig tøff dag og et langt og tøft ritt, men laget mitt gjorde et veldig godt løp. Uten dem hadde jeg ikke sittet med den røde trøyen i dag, så en stor takk til lagkameratene mine, sier Wanty-Groupe Gobert-rytteren etter målgang.

– Alle rytterne i laget vårt er gode, vi har bare aldri vært i denne situasjonen tidligere. Men jeg ser nå at det burde vi vært, fortsetter askøyværingen og smiler.

Nordmannen har også gode muligheter til å forsvare ledertrøyen på tirsdag, som er en noe enklere etappe. Mandag er hviledag.

Det var ventet at det skulle bli tøft for Eiking å beholde sammenlagtledelsen gjennom helgens fjelletapper med førstekategoristigninger, men nordmannen har virkelig imponert.

Dagens store test var den 20 kilometer lange stigningen, særlig utfordrende i de varme forholdene som har vært under vueltaen. Søndag målte gradestokken nærmere 34 grader nede i dalen.

Men Eiking og laget hadde god kontroll foran hovedfeltet over toppen av den 20 kilometer lange stigningen 38 kilometer fra mål.

– Jeg har mistet tellingen, men jeg tror jeg er oppe i fem dager med trøyen nå. Det ville vært veldig fint om jeg klarte å forsvare den i dag også, men jeg tar det dag for dag. Bare det at jeg klarte å beholde den i går var en stor seier for meg og laget, sa Eiking før søndagens ritt.

– I sitt livs form

Rafal Majka vant søndagens etappe etter å ha kjørt alene i tet lenge. Eiking kjørte i mål som nummer seks, 2 minutter og 57 sekunder bak etappevinneren.

– Det er helt enormt. Det er så gøy, gratulerer med dagen!, utbrøt TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

– Det er enormt imponerende det Eiking gjør. Han viser ingen svakhetstegn og henger lekende lett med de beste. Sånn som han har kjørt denne uken, hadde vi vært utrolig imponerte over uansett om han hadde hatt rød trøye eller ikke. Han kommer til å få det tøft den kommende uken, men er i sitt livs form og kommer til å forsvare trøya så lenge som mulig, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Eiking leder vueltaen med 54 sekunder ned til franske Guillaume Martin. slovenske Primož Roglič følger like etter, 1 minutt og 36 sekunder bak Eiking sammenlagt.

