Manchester United berget av Greenwood-kanon: – Han er spesiell

Wolverhampton - Manchester United 0-1

Manchester United slet i 80 minutter av lørdagens borteoppgjør mot Wolverhampton. Så dukket Mason Greenwood opp og sørget for United-seier med praktscoring.

Se målet i videovinduet øverst i saken!

– Han er spesiell, sier Ole Gunnar Solskjær om matchvinneren, som ikke har vært en del av den engelske landslagstroppen denne sommeren.

– Jeg har snakket med Southgaten om ham. Vi er enige om at han kan bli en toppspiller for både England og Manchester United. Han ønsker selvfølgelig å spille for landet sitt, men det beste for ham nå er å fokusere på klubbhverdagen, så er jeg sikker på at han kommer til å bli en god landslagsspiller etter hvert, sier Solskjær etter slitekampen.

Der ble hans lag hardt presset gjennom store deler av kampen.

– Vi er fornøyde med resultatet. Begge lag kunne vunnet og vi var under press. Det var ikke den vakreste kampen, men en spennende kamp, sier Solskjær.

Wolverhampton er et lag Ole Gunnar Solskjær tidligere har hatt trøbbel mot som United-manager, og hjemmelaget yppet seg også i lørdagens kamp.

Etter fem minutter hadde Wolves allerede hatt to store muligheter til å ta ledelsen. Kraftpakken Adama Traoré var en håndfull for Uniteds ferske midtstopperpar bestående av Raphaël Varane og Harry Maguire.

De gule forsvarte seg godt og skapte flere farligheter offensivt. Med unntak av et annullert mål fra Bruno Fernandes, handlet det meste om hjemmelaget før pause. Manchester United ble tidvis utspilt av de gulkledde, som før kampen sto uten poeng i årets sesong.

Hjemmelaget fortsatte dominansen etter hvilen, og kun en fantomredning av David de Gea hindret at de tok ledelsen etter snaut 70 minutters spill.

Likevel var det Manchester United som tok ledelsen ti minutter før slutt. Det kom da Mason Greenwood dro seg inn fra høyrekanten og plasserte ballen under keeper, mens frustrerte Wolves-spillere ropte på frispark etter en tvilsom takling fra Paul Pogba i forkant.

– Dette er Premier League. Det er «fifty-fifty» og slike situasjoner skjer hele tiden i denne ligaen, sier Pogba om situasjonen.

Scoringen ble likevel godkjent, og sørget for at Manchester United tok alle tre poengene.

– Det var en veldig tøff kamp. Vi klarte å vinne som et lag, sier Pogba etter kampen, som TV 2s fotballekspert Trevor Morley mener Uniter er heldige som vant.

– Wolves var det beste laget, sa han.

Varane-debut

Søndagens oppgjør var Raphaël Varanes første etter at han ble hentet til United fra Real Madrid tidligere i sommer.

– Han har jobbet hardt på trening siden han kom. Han har erfaring og kvaliteter som vi håper han kan vise allerede fra sin første kamp, sa Solskjær om franskmannen før kampstart.

Et sprudlende Wolves-offensiv med Adama Traoré i spissen, gjorde at håpet til United-treneren bare delvis ble oppfylt.

GLEDR SEG: Tilreisende United-supportere hadde tatt med seg en pappfigur av Cristianno Roanldo til Molineux Stadium Foto: Oli Scarff

TV 2s kommentator, Nils Johan Semb mener Varane er en av verdens aller beste midtstoppere.

– Han har vært ekstremt god for Real Madrid. Han kommer til å komme inn og løfte dette laget i par med Maguire, sa han.

Foruten Varane, startet Jadon Sancho sin første Manchester United-kamp søndag. Engelskmannen klarte ikke å markere seg og ble beskrevet av Semb som «anonym» i kampen.

Satte borterekord i sin 100. kamp

Søndagens kamp var Ole Gunnar Solskjærs 100. kamp som Manchester United-mager. 53 av dem har endt med seier, mens 28 av dem har vært uavgjorte. Nordmannen har tapt 19 Premier League-kamper som United-trener.

Kampen mot Wolverhampton gir også Manchester United en spesiell rekord. Den var nemlig lagets 28. strake bortekamp uten tap. Det har ingen lag i den engelske toppdivisjonen gjort tidligere.

United overgår dermed Arsenal, som spilte sin 27. bortekamp uten tap i 2004.

– Det er vanskelig å klare. Det er veldig bra, men vi kjemper for titer mer enn slike rekorder, sier David de Gea til Sky om bragden.